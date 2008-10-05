تولید خودروی هیبریدی الکترونیکی در مقیاس آزمایشگاهی توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرید رضا بیگلری مجری طرح، خودروی هیبریدی الکتریکی را راهی برای کاهش آلودگی هوا دانست و گفت: برای بهینه سازی کارکرد این خودرو به جای استفاده از یک موتور الکتریکی یا همزمان با موتور بنزینی، یک دستگاه موتور بنزینی تولید کننده برق و باتریهای قابل شارژ به کار رفته است.

وی برتری این روش را امکان استفاده از برق مستقیم یا همزمان ژنراتور و باتری، شارژ باتری در زمان توقف خودرو در ترافیک، چهار راهها و توقفگاهها ذکر کرد و اظهار داشت: با نصب کنترل کننده الکترونیکی و سنجش میزان برق باتریها و نیاز خودرو در سرعتها و شرایط مختلف، ژنراتور به صورت خودکار روشن و خاموش و به میزان مورد نیاز شتاب می گیرد.

بیگلری با بیان اینکه این طرح در مرحله آزمایشگاهی است، خاطرنشان کرد: برای ساخت نمونه صنعتی این خودرو به پنج سال تحقیق و کار نیاز است.

عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر گفت: خودروهای هیبریدی الکتریکی نیازی به مصرف سوخت ندارند و همین امر موجب صرفه جویی قابل توجهی می شود.