جشنواره غذاهاي سنتي در كردستان برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس سازمان ايرانگردي كرستان با بيان اين مطلب گفت: استان كردستان در بين ساير استانهاي كشور از تنوع غذايي بسيار بالايي برخوردار است واز آنجا كه متاسفانه بسياري از غذاهاي محلي وسنتي اين استان درحال فراموشي است ، اين جشنواره نيز با هدف زنده كردن فرهنگ غذايي اين استان برگزار مي شود كه در 3 بخش نانهاي سنتي ، غذا وانواع شيريني جات به اجرا در مي آيد.

احمدي نيازافزود: 60 غرفه براي اين جشنواره درنظر گرفته شده است وبا پيش بيني هاي انجام شده به نظر مي رسد كه مورد استقبال اكثريت مردم استان وهمچنين مسافران خارجي قرار بگيرد.

وي تاكيد كرد: غذاهايي مانند دوينه ، كلانه، شل كينه ، قليه وهمچنين انواع نان برنجي ها مانند نان كاك و.. به تنوع غذايي جشنواره خواهند افزود.