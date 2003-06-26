فروش بسيار بالاي "هري پاتر و فرمان ققنوس" در هند شگفتي آفريد

به گزارش خبر گزاري مهر به نوشته تايمز آو اينديا ، انتشارات پنگوئن كه اين كتاب را در هند توزيع كرده است اعلام كرد : پس ازشروع فروش اين كتاب در ساعت 10 صبح روز بيست ويكم ژوئن ، سي ويكم خرداد، به تدريج نسخه هاي نخستين آن از ميان قفسه هاي كتابفروشي ها ناپديد شد . مدير اجرايي موسسه پنگوئن در هند با اشاره به اينكه اين پديده فوق العاده در هند طرفداران بسياري را به سوي خود جلب كرده است ، خاطر نشان كرد : به منظور سوق دهي جامعه هند به سوي كتابخواني ، به اين گونه كتاب ها نياز بيشتري احساس مي شود .

بنابر اين گزارش "هري پاتر و فرمان ققنوس" سريعترين فروش را نيز در طول تاريخ نشر از آن خود كرده است به طوريكه مي توان گفت بيش از يك ميليون و هفتصد هفتاد هزار نسخه آن طي بيست و چهار ساعت نخست در كشور هاي مختلف جهان به فروش رفت .

اين در حالي است كه تنها سيصد و هفتاد هزار و هفتصد وهفتاد و پنج نسخه از كتاب چهارم هري پاتر با عنوان "هري پاتر و گلوله آتشين "كه سه سال پيش منتشر شد، طي بيست و چهار ساعت نخست از زمان توزيع به فروش رفت .