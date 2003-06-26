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۵ تیر ۱۳۸۲، ۱۹:۴۸

فروش بسيار بالاي "هري پاتر و فرمان ققنوس" در هند شگفتي آفريد

فروش بسيار بالاي "هري پاتر و فرمان ققنوس" در هند شگفتي آفريد

دوستداران هري پاتر در هند از فروش شگفت انگيز كتاب "هري پاتر و فرمان ققنوس" در كشور خود خبر مي دهند .

به گزارش خبر گزاري مهر به نوشته  تايمز آو اينديا ، انتشارات پنگوئن كه اين كتاب را در هند توزيع كرده است اعلام كرد : پس ازشروع  فروش اين كتاب در ساعت 10 صبح روز بيست ويكم ژوئن ، سي ويكم خرداد، به تدريج  نسخه هاي نخستين آن  از ميان قفسه هاي كتابفروشي ها   ناپديد شد . مدير اجرايي موسسه پنگوئن در هند با اشاره به اينكه اين پديده فوق العاده در هند طرفداران بسياري را به سوي خود جلب كرده است ،  خاطر نشان كرد : به  منظور سوق دهي  جامعه هند به سوي كتابخواني ،  به اين گونه كتاب ها نياز بيشتري احساس مي شود .
بنابر اين گزارش "هري پاتر و فرمان ققنوس" سريعترين فروش را نيز در طول تاريخ نشر از آن خود كرده است به طوريكه مي توان گفت بيش از يك ميليون و هفتصد هفتاد هزار نسخه آن طي بيست و چهار ساعت نخست در كشور هاي مختلف جهان به فروش رفت .
 اين در حالي است كه تنها سيصد و هفتاد هزار و هفتصد وهفتاد و پنج نسخه از كتاب چهارم هري پاتر با عنوان "هري پاتر و گلوله آتشين "كه سه سال پيش منتشر شد،  طي بيست و چهار ساعت نخست از زمان توزيع  به فروش رفت .

کد مطلب 7601

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