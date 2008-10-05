استفاده از نانوکربن به عنوان منبع ذخیره هیدروژن

به گزارش خبرگزاری مهر، گاز هیدروژن علاوه بر اینکه سوختی پاک به شمار رفته و از گسترش آلودگی در جهان جلوگیری می کند، دارای سه برابر حجم انرژی است که سوختهای رایج اتومبیلها تولید می کنند. با این وجود پیچیده بودن ذخیره این گاز در مخازن سوختی اتومبیل ها استفاده از آن را با محدودیت روبرو کرده است.

دانشمندان دانشگاه کرت برای رفع این مشکل موفق به طراحی و ساخت ماده ای شده اند که قادر است میزان زیادی از گاز هیدروژن را در خود جای دهد. این محققان در سال گذشته ثابت کردند که نانو صفحه های کربن قادر به نگهداری 3.31 درصد هیدروژن در خود خواهند بود.

آنها با استفاده از این خصوصیت و طراحی ماده ای مشابه موفق به ارائه شیوه ای برای ساخت ماده جدیدی شدند که قادر به حفظ و جذب دو برابر میزان ذکر شده از هیدروژن خواهد بود.

این سیستم جدید شامل صفحات گرافن، لایه های کربن با ذخامت یک اتم بوده که توسط ستونهای کربنی با ارتفاع 1.2 نانومتر از یکدیگر جدا شده اند. محققان با استفاده از شبیه سازی برای مشاهده توانایی انتشار این گاز در میان ماده جدید، دریافتند که این ماده در دمای اتاق قادر خواهد بود به میزان 6.1 درصد از وزن خود، گاز هیدروژن جذب کند.

محققان بر این باورند که خصوصیات جذب بالای هیدروژن این ماده پس از ساخته شدن نیز باقی مانده و می توان آن را به عنوان مخزن سوخت اتومبیلهای هیدروژنی مورد استفاده قرار داد.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، با وجود ابداع محققان یونانی برخی از دانشمندان بر این باورند که استفاده از اسید فرمیک در ذخیره گاز هیدروژن می تواند موثرتر واقع شود زیرا با اینکه این ماده قادر است 4.4 درصد از وزن خود را به جذب هیدروژن اختصاص دهد، یک لیتر اسید فرمیک در مقابل یک لیتر از نانو ماده جدید قادر به ذخیره هیدروژن بیشتری خواهد بود.

اما نیاز این ماده به دمای بالا در مقابل نیاز صفحه های نانو کربنی به دمایی برابر دمای اتاق برای جذب گاز هیدروژن باعث برتری نانو ماده جدید شده است.