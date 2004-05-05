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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۴:۱۱

اتحاديه اروپا ارزيابي مثبت از همكاري با جمهوري اسلامي ايران دارد

يك ديپلمات مطلع در مقر اتحاديه اروپايي در بروكسل مذاكرات وزير خارجه ايران با مقامات اتحاديه را سازنده و مثبت ارزيابي كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين مقام مطلع ضمن ابراز رضايت از ديدارهاي دكتر خرازي با خاوير سولانا نماينده عالي سياست خارجي اتحاديه اروپا و كريس پاتن كميسر سياست خارجي اين اتحاديه اظهار داشت : روند همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي ، وضعيت عراق ، آينده همكاري ايران و اتحاديه اروپا از جمله موضوعات مورد مذاكره با طرف ايراني بوده است.

وي با اشاره به همكاريهاي سازنده  جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي، روند اين همكاريها را مثبت ارزيابي كرده و بر حق جمهوري اسلامي ايران در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي تاكيد كرد. اين مقام مطلع وضعيت امنيت عراق را بسيارنگران كننده توصيف كرده و اظهار داشت : مقامات اروپايي اميدوارند كه جمهوري اسلامي ايران از نفوذ خود براي ايجاد آرامش در عراق بهره برداري كند.

وي همچنين وجود هرگونه پيش شرط براي همكاري اتحاديه و جمهوري اسلامي ايران را رد كرد و گفت: زمينه هاي متعددي براي گسترش همكاريهاي اتحاديه اروپايي و جمهوري  اسلامي ايران وجود دارد كه طرفين تلاش داشته در چارچوب احترام و منافع متقابل و در فضاي كارشناسي و سازنده و به دور از ذهنيتهاي پيش داورانه چشم اندازهاي مثبت آتي را متبلور سازند.

کد مطلب 76012

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