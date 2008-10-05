جمعیت 80 هزار نفری سالمندان یزد فاقد پزشک متخصص هستند

محمدحسین رحیمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این در حالی است که درمان کودکان در بسیاری موارد بسیار آسانتر از سالمندان است و تداخل دارویی، مشکلات رژیمی و ... در کودکان وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه استان یزد بیشترین نرخ رشد جمعیت سالمندان کشور را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: اگر تمهیدات لازم در زمینه های مختلف از جمله مسائل بهداشتی، درمانی، رژیمی و عاطفی برای سالمندان اندیشیده نشود، این استان در سالهای آینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.

رحیمی نسب نرخ رشد سالمندی کشور را از سال 85 بیش از 7/2 درصد عنوان کرد و افزود: از آنجا که طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی هر کشوری که نرخ سالمندی آن از هفت درصد بگذرد، کشور سالمند تلقی می شود، ایران کشوری سالمند بوده و در این میان نرخ رشد سالمندی استان یزد بالاتر از میانگین کشوری و به میزان 9 درصد است.

وی ادامه داد: نرخ رشد جمعیت سالمندی حتی در برخی نقاط استان یزد نظیر ابرکوه و مهریز به 13 درصد هم رسیده است.

وی با بیان اینکه یک چهارم یا یک سوم عمر انسان در دوران سالمندی سپری می شود، متذکر شد: باید سرمایه گذاری و برنامه ریزی خاص در این خصوص انجام شود تا به کیفیت زندگی و طول عمر با شادابی افزوده و از تجربیات اندوخته های این گنجینه ها استفاده شود.

مدیرکل بهزیستی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مراکز نگهداری از سالمندان این استان عنوان کرد: هم اکنون در سه مرکز شبانه روزی نگهداری سالمندان در شهرهای مهریز، یزد و تفت در مجموع 670 سالمند نگهداری می شوند همچنین مراکز روزانه نگهداری سالمندان نیز در شهرهای یزد، تفت، مهریز و صدوق و یک مرکز نگهداری زرتشتی در یزد وجود دارد و سازمان بهزیستی نیز به دنبال ایجاد مراکز روزانه در شهرستانهای مختلف استان است.