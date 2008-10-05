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۱۴ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۵۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

جمعیت 80 هزار نفری سالمندان یزد فاقد پزشک متخصص هستند

جمعیت 80 هزار نفری سالمندان یزد فاقد پزشک متخصص هستند

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی استان یزد گفت: این استان با وجود 50 هزار کودک دارای 50 متخصص کودک است اما با وجود 80 هزار سالمند حتی یک متخصص سالمندان ندارد.

محمدحسین رحیمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این در حالی است که درمان کودکان در بسیاری موارد بسیار آسانتر از سالمندان است و تداخل دارویی، مشکلات رژیمی و ... در کودکان وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه استان یزد بیشترین نرخ رشد جمعیت سالمندان کشور را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: اگر تمهیدات لازم در زمینه های مختلف از جمله مسائل بهداشتی، درمانی، رژیمی و عاطفی برای سالمندان اندیشیده نشود، این استان در سالهای آینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.

رحیمی نسب نرخ رشد سالمندی کشور را از سال 85 بیش از 7/2 درصد عنوان کرد و افزود: از آنجا که طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی هر کشوری که نرخ سالمندی آن از هفت درصد بگذرد، کشور سالمند تلقی می شود، ایران کشوری سالمند بوده و در این میان نرخ رشد سالمندی استان یزد بالاتر از میانگین کشوری و به میزان 9 درصد است.

وی ادامه داد: نرخ رشد جمعیت سالمندی حتی در برخی نقاط استان یزد نظیر ابرکوه و مهریز به 13 درصد هم رسیده است.

وی با بیان اینکه یک چهارم یا یک سوم عمر انسان در دوران سالمندی سپری می شود، متذکر شد: باید سرمایه گذاری و برنامه ریزی خاص در این خصوص انجام شود تا به کیفیت زندگی و طول عمر با شادابی افزوده و از تجربیات اندوخته های این گنجینه ها استفاده شود.

مدیرکل بهزیستی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مراکز نگهداری از سالمندان این استان عنوان کرد: هم اکنون در سه مرکز شبانه روزی نگهداری سالمندان در شهرهای مهریز، یزد و تفت در مجموع 670 سالمند نگهداری می شوند همچنین مراکز روزانه نگهداری سالمندان نیز در شهرهای یزد، تفت، مهریز و صدوق و یک مرکز نگهداری زرتشتی در یزد وجود دارد و سازمان بهزیستی نیز به دنبال ایجاد مراکز روزانه در شهرستانهای مختلف استان است.

کد مطلب 760148

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