سلامتی حق مردم و تامین آن وظیفه حکومت است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجواد محمدی زاده ظهر امروز در مراسم روز ملی دامپزشکی که در محل اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی برگزار شد با بیان این مطلب افزود: سلامتی حق مردم و تامین و حفظ آن وظیفه حکومت است و جزء لاینفک سلامتی، موضوع بهداشت دام و طیور می باشد.

وی با اشاره به ازدیاد جمعیت، مصرف مواد پروتئینی و کمبود منابع بر لزوم بهره وری و مدیریت منابع تاکید کرد و گفت: با توجه به خشکسالی های اخیر و نیاز کشورهای همسایه، موضوع بهره وری از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.

محمدی زاده تهدیدهای موجود در حوزه سلامت دام و طیور را بسیار جدی تر از گذشته دانست و افزود: ضرورت کار علمی برای مبارزه با این تهدیدها کاملا احساس می شود زیرا امروز به دلیل رشد تکنولوژی و دخالت ناصحیح انسان در اکوسیستم، آثار تخریب این اختلال ها ببشتر و جدی تر شده است.

استاندار خراسان رضوی تقویت تعامل و ارتباطات میان انسان ها و کشورها و احتمال جابجایی و سرایت بیماری‌های دامی را از دیگر ضرورت های انجام کارعلمی با پشتوانه پژوهشی در حوزه سلامت دام و طیور عنوان کرد و گفت: موضوع دامپزشکی با حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه پیوند خورده است.

وی مدیریت سه عامل نیاز، میل و مصلحت جامعه در حوزه مواد غذایی را از ضرورت‌های روز جامعه خواند و افزود: به همین دلیل باید در مصرف مواد پروتئینی و غذایی تنوع ایجاد کنیم.

محمدی زاده تولید مواد غذایی با حداکثر استانداردها را موجب حیثیت نظام اسلامی دانست و ادامه داد: باید تشکل‌های صنعتی و حرفه ای برای تربیت، سلامت، پشتیبانی و تحرک اقتصاد دام فعال باشند.

استاندار خراسان رضوی از تلاش های صورت گرفته برای حفظ دام‌های استان در بحران خشکسالی تقدیر کرد و گفت: در بخش سخت افزاری در دولت نهم کار فوق العاده ای انجام شده که تعامل فعال میان دانشگاه و مجریان برای تامین نیازهای پژوهشی، علمی و تحقیق های کاربردی نیز مورد نیاز است.

وی با اشاره به تصویب 90 میلیارد ریال از پروژه های زودبازده اقتصادی مربوط به دامپزشکی و دریافت 15 میلیارد ریال از این مبلغ، اظهار داشت: برای نشاط و شادابی دامپزشکی، اقتصاد این بخش باید تقویت شود که بهره گیری از بنگاه های زودبازده اقتصادی و بخش خصوصی راه حل مناسبی برای رسیدن به این هدف می باشد.

محمدی زاده سرمایه های انسانی را انسان های عالم، دانشمند، توانا و مخلص خواند و گفت: با ارتباط سازنده میان دستگاه های مرتبط با بخش دام، طیور و دامپزشکی سلامت مردم تامین می شود و تحرک قابل توجهی در شکوفایی اقتصادی نیز در این حوزه رخ می دهد.