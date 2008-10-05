خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بیت المقدس شهری آسمانی است نهاده در دل زمین ، شهری که شرافت تشرف اشرف کائنات به عرش اعلی مهمترین تشریف او است.

بیت المقدس و مسجدالاقصی را با هیچیک از مکانهای دینی نمی توان مقایسه کرد. ویژگیهای خاص این مکان مقدس آن را از سایر مساجد ممتاز و برجسته کرده است.

آن شهر آسمانی که پیامبر مدتهای مدید آن را قبله خویش و مسلمانان صدر اسلام ساخته بود، سرزمین موعود بندگان خاص و خالص خدا، پل میان زمین و آسمان سالیان مدیدی است که جولانگاه متجاوزان و اشغالگران شده است.

اتحادیه بین المللی سازمانهای غیر دولتی حامی ملت فلسطین در این کتاب که برگرفته از کلمات خاندان وحی در باب بیت المقدس و مکانت و ارجمندی آن است را تهیه کرده است.

مسند احمد، دلائل الامه، موسوعه احادیث اهل البیت(ع)، قرآن کریم، سنن ابن ماجه، کنزالعمال، بحارالانوار، تفسیر مجمع البیان، جامع البیان، وسائل الشیعه، تفسیر نورالثقلین برخی از منابعی هستند که مطالب مرتبط با قدس از آنها استخراج و در این کتاب منتشر شده اند.