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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۴:۱۹

مديركل محيط زيست استان خراسان :

شهرداري نقش ارزنده اي در كنترل آلاينده ها دارد

مديركل اداره حفاظت محيط زيست استان خراسان گفت : شهرداري بيشترين نقش را در رابطه با كنترل آلاينده هاي زيست محيطي دارد.

به گزارش خبرگزاري"مهر" ، سيد حسين آقاميري با اعلام اين مطلب افزود: افزايش وسائط نقليه عمومي ، خروج خودروهاي فرسوده و جايگزيني خودروهاي كم مصرف از جمله فعاليتهاي مثبت شهرداري در زمينه كاهش آلودگي هوا مي باشد.

وي گفت : خراسان اعتبارات لازم براي اجراي برنامه جامع كاهش آلودگي هوا را ندارد و لازم است همه دستگاهها در تعامل باهم براي تحقق اين موضوع بكوشند.

وي ايجاد 1100 هكتار كمربند سبز در مشهد را عامل موثري براي كاهش تردد وسائل نقليه و جلوگيري از آلودگي هوا دانست و خاطر نشان كرد : اعتبار 640 ميليارد ريالي كه براي احداث 10 پاركينگ طبقاتي در مشهد برآورد شده است ، زمينه مناسبي براي كنترل آلودگي هوا و حفاظت از محيط زيست مي باشد.

کد مطلب 76021

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