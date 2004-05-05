شهرداري نقش ارزنده اي در كنترل آلاينده ها دارد

به گزارش خبرگزاري"مهر" ، سيد حسين آقاميري با اعلام اين مطلب افزود: افزايش وسائط نقليه عمومي ، خروج خودروهاي فرسوده و جايگزيني خودروهاي كم مصرف از جمله فعاليتهاي مثبت شهرداري در زمينه كاهش آلودگي هوا مي باشد.

وي گفت : خراسان اعتبارات لازم براي اجراي برنامه جامع كاهش آلودگي هوا را ندارد و لازم است همه دستگاهها در تعامل باهم براي تحقق اين موضوع بكوشند.

وي ايجاد 1100 هكتار كمربند سبز در مشهد را عامل موثري براي كاهش تردد وسائل نقليه و جلوگيري از آلودگي هوا دانست و خاطر نشان كرد : اعتبار 640 ميليارد ريالي كه براي احداث 10 پاركينگ طبقاتي در مشهد برآورد شده است ، زمينه مناسبي براي كنترل آلودگي هوا و حفاظت از محيط زيست مي باشد.