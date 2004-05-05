مكان هاي پرخطر " دره فرحزاد" خالي از سكنه مي شود

هاشم درگاهي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" افزود: در انتهاي رودخانه محدوده فرحزاد به علت شيب زياد و اينكه اين منطقه نيز در معرض رانش زمين قرار دارد، ممكن است باعث تخريب خانه ها شود تخليه مي شود.

وي گفت: در شيب اين دره نزديك به 30 خانوار زندگي مي كنند كه امروز امدادگران هلال احمر 20 چادر با امكانات اوليه در اختيار آنان قرارمي دهند كه افرادي كه مايل هستند از اين چادرها استفاده كنند.

مسوول اسكان موقت خانوارهاي محله فرحزاد گفت: از پنجشنبه شب كه امدادرسانان هلال احمر از رانش زمين در اين منطقه مطلع شدند 10 چادر براي آنها در نظر گرفته شد و هم اكنون براي 15 خانوار اين منطقه 10 چادر در نظر گرفته شد، چون پنج خانوار ديگر خانه شان مشكلي نداشته و درخواست هم نكرده اند به آنها چادري تعلق نگرفت.

درگاهي با بيان اينكه 20 امدادگر براي كمك به اين منطقه فرستاده شده اند ، گفت: خوشبختانه به لوازم منزل اين خانوارها خسارتيوارد نشده و فقط نزديك به شش خانه شكاف برداشته است.

وي گفت: اغلب خانه ها در اين منطقه از نظر اصولي استاندارد نيستند چون خانه ها داراي جواز نيستند و توسط خود افراد و با استفاده از آجر ساخته شده اند.

مسوول اسكان موقت خانوارهاي فرحزاد گفت: در انتهاي خيابان بيست و هفتم اين ناحيه ساختمان چهار طبقه اي با داشتن هشت واحد آپارتمان بر اثر رانش كج شده است و به خاطر احتمال ريزش اين ساختمان ، تمامي واحدها تخليه شده اند.

وي در پايان گفت: اين خانوارها از لحاظ تامين امكانات اوليه مشكل ندارند فقط نياز به سرپناه دارند كه اين چادرها براي آنها در نظر گرفته شده است.