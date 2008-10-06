نمایشگاه دستاوردهای 25 ساله دانشگاه آزاد امروز افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه دستاوردهای ربع قرن فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی با حضور حجت الاسلام ابوترابی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و دکتر عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی افتتاح می شود.

نمایشگاه دستاوردهای 25 سال فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی همزمان با جشن ربع قرن فعالیت دانشگاه آزاد افتتاح می شود.

جشن ربع قرن فعالیت دانشگاه آزاد با یکسال تاخیر از 15 مهر جاری به مدت هفت ماه تا اردیبهشت ماه سال آینده در سطح تمامی واحدهای این دانشگاه برپا می شود.