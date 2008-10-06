غرب مسیر گفتگو با ایران را دنبال کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "برنار کوشنر" که به منظور گفتگو با مقامهای فلسطینی و رژیم صهیونیستی در خاورمیانه حضور دارد، گفت: "از نظر من اقدام نظامی راه حل نیست."

وی چنین اقدامی از سوی رژیم صهیونیستی را یک خطر توصیف کرد.

کوشنر خاطر نشان کرد: "غرب باید به دنبال گفتگو، گفتگو و گفتگوی بیشتر با ایران باشد که شامل تحریمهای بیشتر برای متقاعد کردن ایران در توقف برنامه هسته ای آن نیز است."

"محمد البرادعی" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا بار دیگر بر نبود هیچ گونه رویکرد نظامی در برنامه های هسته ای ایران تاکید کرد.