مسئولين به خصوص بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس به هويزه بيشتر توجه كنند

لفته دركوندي مشاور و مسئول روابط عمومي شهرداري هويزه در گفت و گو با گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر گفت : هويزه در طول جنگ تحميلي دردو مرحله به اشغال رژيم بعث عراق درآمد. در اشغال اول كه در دهم مهر ماه سال 1359 صورت گرفت شهر توسط خود مردم آزاد شد . در اين روز شهداي بزرگواري را هويزه تقديم انقلاب كرد كه مي توان از شهيده سهام خيام و شهداي ديگرياد كرد .

وي افزود : در اشغال اول مردم به صورت خود جوش به خيابان ريخته و عراقي ها را از شهر بيرون كردند . روز دهم مهر ماه را مي تواند به تنهائي به عنوان يك روز تاريخي در تقويم پايداري هويزه با نام قيام خونين هويزه ثبت كرد.

دركوندي همچنين گفت : دومين بار كه هويزه به اشغال دشمن درآمد ، هجدهم ارديبهشت ماه سال 61طي عمليات بيت المقدس توسط نيروهاي نظامي ايران آزادشد . به ياددارم وقتي خبر آزادسازي را شنيدم خوشحال شدم ولي بعد از چند دقيقه خبررسيد كه شهر با خاك يكسان شده است . شهر صد در صد ويران شده بود. خبر آزاد سازي هم خوشحالي داشت هم ناراحتي .

مشاور شهردار هويزه با اشاره به فداكاري هاي مردم هويزه گفت : هويزه از قداست خاصي برخوردار است چراكه شهيد علم الهدا و ياران با وفايش به عنوان دانشجويان پيرو خط امام در اين شهر به شهادت رسيده اند . اين شهدا در ميان مردم هويزه از جايگاه خاصي برخوردارند وهر سال نيز در دي ماه در مشهد آنان كه 24 كيلومتري شهر هويزه است مراسم بزرگداشتي برگزار مي شود.

وي در ادامه متذكر شد : اما طي اين اين چند سال بعد جنگ، نه مراسم خاصي براي 18 ارديبهشت ماه داشتيم نه براي 10مهر. بايد اين دوروز بيش از پيش گرامي داشته شود . مسئولين به خصوص بنياد حفظ آثار ونشر ارزش هاي دفاع مقدس به هويزه بيشتر توجه كنند . تا به حال انگونه كه براي آزاد سازي شهر هاي ديگر سالگرد وويژه برنامه برگزار شده است براي آزاد سازي هويزه مراسمي گرفته نشده است .

مشاور شهردار هويزه خاطر نشان كرد : هرچه بيشتر بتوانيم اين فرهنگ دفاع مقدس و اين تاريخ هاي پايداري را گرامي بداريم بهتر مي توانيم ارزش هاي دفاع مقدس را به نسل جوان امروز انتقال دهيم. اين عامل بسيارمهم در انتقال ارزش ها است .

دركوندي در پايان ياد آور شد : امروزه خيلي از جوانان هويزه درباره چگونگي اشغال شهرشان به حد يك حرف شنيده اند اما از واقعيت امربي خبرند . چرا كه تا به حال مراسم يا برنامه خاصي براي ايام آزادي اين شهربرگزار نشده است تا درآن اطلاعاتي كسب كنند. اگر گرامي داشتي درباره آزاد سازي هويزه برگزار مي شد و كساني كه آن روزها را درك كردند ، مي توانستند داشته هاي خودشان را در اختيار نسل امروز قرار داهند جوان نيز سراغ بيشتر دانستن مي رفت واطلاعات بيشتري درباره پايداري مردم شهرش مي يافت . بايد بابزرگداشتن ايام دفاع مقدس ، ارزش هاي دفاع مقدس را به نسل امروز انتقال دهيم .