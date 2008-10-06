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۱۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۴۶

پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور زنجان 20 درصد رشد داشته است

پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور زنجان 20 درصد رشد داشته است

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور مرکز زنجان از رشد 20 درصدی آمار ورودی دانشجویان این دانشگاه در سال جدید تحصیلی خبر داد.

کمال میانداری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بیش از هزار و 800  دانشجو در مرکز  پیام نور مرکز زنجان جذب شدند.

وی ادامه داد: در حال حاضر پنج هزار و 700  دانشجو در 53 رشته تحصیلی در این مرکز تحصیل می کنند.

میانداری در ادامه از  افزایش 20 رشته جدید تحصیلی به رشته های دانشگاه پیام نور زنجان خبر داد و افزود:  امسال دانشگاه پیام نور زنجان موفق به ایجاد مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی با گرایش شیمی عالی شد.

رئیس دانشگاه پیام نور زنجان همچنین با اشاره به تلاش این دانشگاه جهت توسعه رشته های تحصیلی در مقطع کارشنای ارشد گفت: در تلاش هستیم مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت و ادبیات را دانشگاه پیام نور این مرکز راه اندازی کنیم.

میانداری همچنین کل دانشجویان شاغل در مراکز پیام نور استان زنجان را بیش از 15 هزار نفر عنوان کرد و افزود: این تعداد دانشجو در 53 رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی  و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.

کد مطلب 760430

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