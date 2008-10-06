بیشتر مصوبات سفر اول هیئت دولت به گیلان در حد مطالعه است

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر در لاهیجان، افزود: عمده مصوبات سفر هیئت وزیران به استان حداقل در حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل در حد مطالعه طرحها بوده است.

وی گفت: "سد دیلمان " که تنها خواسته مردم این منطقه است با 80 میلیون تومان اعتبار فقط فاز اول این طرح مطالعه شده است.

قاسمی همچنین با اشاره به اینکه قدر سهم استان را باید از حاکمیت گرفت، افزود: در دور دوم سفر هیئت دولت به گیلان با تعریف و مصوب کردن پروژه های و طرحهای اساسی باید به نحوه مطلوب این امر تحقق یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم در ادامه با اعلام اینکه اقتصاد گیلان در همه بخشها حرف دارد، گفت: با نسخه صنعت در کنار کشاورزی می توان گیلان را نجات داد.

قاسمی اظهار داشت: برای تحول اقتصادی در استان باید معافیت سرمایه گذاری در بخش صنعت لحاظ شود تا مردم در کنار کار کشاورزی تحول معیشتی را در زندگی خود احساس کنند.

وی، ایجاد صنایع تبدیلی در گیلان را یک بحث کارشناسی دانست و افزود: محصولات استراتژیکی همچون چای، برنج، زیتون و غیره در استان گیلان تولید می شود که برای افزایش توسعه و بالا بردن ارزش افزوده این محصولات وجود صنایع تکمیلی و تبدیلی در استان ضروری است.

قاسمی، ایجاد اتاق فکر سرمایه گذاری دراستان ضرورتی اجتناب ناپذیر است و گفت: به رغم فراهم کردن بسترهای سرمایه گذاری و امنیت لازم در اختیار قرار دادن اطلاعات جامع برای شناخت کافی از وضعیت کشاورزی، صنعتی، گردشگری، خدماتی و موقعیت اقلیمی به سرمایه گذاران یک نیاز مبرم است که این اتاق کمک شایان توجهی به این امر خواهد داشت.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس هشتم با اشاره به اینکه کشاورزی سنتی دیگر جوابگو نیست، افزود: توسعه کشاورزی استان نیازمند انتقال یافته های نوین علم کشاورزی به عرصه های کشاورزی است.