معاون پژوهشی پژوهشکده رویان به مهر خبر داد: آخرین مراحل تولید بز شبیه سازی شده برای کمک به بیماران هموفیلی

دکتر عبدالحسین شاهوردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تولید این بز تراریخته در راستای تولید حیوانات تراریخته برای توانایی شیر حاوی پروتئین های خاص است که بتواند در درمان برخی بیماریها بکار رود که این هدف در تولید گاو همانندسازی شده دارای شیر حاوی پروتئین TPA نیز محقق می شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این پروژه تولید بز تراریخته است که شیری تولید کند که دارای پروتئین فاکتور 9 باشد. امیدواریم ظرف چند ماه آینده موفقیت مرحله دیگری از تولید این بز را جشن بگیریم. این تحقیقات برای تولید پروتئین غنی شده فاکتور انعقادی 9 برای استفاده بیماران هموفیلی B انجام می گیرد.

شاهوردی اضافه کرد: پروتئین فاکتور انعقادی 9 برای بیماران هموفیلی کاربرد دارد، کمبود این فاکتور موجب ابتلا به هموفیلی B می شود و هم اکنون بیماران هموفیلی B که نادرتر از نوع هموفیلی A است از داروی نوترکیبی که بسیار گران قیمت بوده و در خارج از کشور تولید می شود، استفاده می کنند که در واقع دارو ترکیبی پروتئنی و غنی شده از فاکتور 9 انعقادی است که محققان خارج از کشور از شیر گوسفند آن را بدست آورده اند.

وی گفت : پس از اینکه ژن فاکتور انعقادی 9 در شیر حیوان بیان شد این شیر خالص سازی می شود و پروتئین غنی شده از آن برای استفاده بیماران هموفیلی B کاربرد پیدا خواهد کرد.

معاون پژوهشی پژوهشکده رویان به مهر گفت: تولید حیوانات ترانس ژن یا تراریخته از اولویت های کاری در پژوهشکده رویان است و در این راه گامهای مهمی برداشته شده که از آن جمله می توان به تولد بره حاصل از روش همزمان بلوغ آزمایشگاهی تخمک و لقاح خارجی رحمی (رویانی)، گوسفند شبیه سازی شده (رویانا) و گاو IVM-IVF (بوانا) اشاره کرد.

وی یادآور شد: امیدواریم گاو شبیه سازی شده و سپس ترانس ژن یا تراریخته که حاوی ژن دارای پروتئین TPA است نیز در آینده نه چندان دور به دنیا آید و خبرهای تکمیلی آن به اطلاع همگان خواهد رسید.

شاهوردی خاطرنشان کرد: تحقیقات نشان داده است که انجام این تحقیقات بر روی حیوانی مانند بز به دلیل کوتاه تر بودن دوران حاملگی و تغییراتی که در این بخش ایجاد می شود، نتیجه بخش تر است. مدت حاملگی در گاو 9 ماه و در بز 5 ماه است و دستکاری ژنتیکی، انتقال جنین و موارد آزمایشگاهی در این حیوانات بهتر از گوسفند انجام می گیرد.