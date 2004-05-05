بناي يادبود سنگ فرش صلح در لاهه نصب شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين مراسم كه با حضور رييس بنياد بين المللي زندگي ، شهردار لاهه ، روسا و سفراي خارجي مقيم و مقامات محلي حضور داشتند سنگ فرش صلح جهاني طي مراسمي در مقابل كاخ صلح لاهه (ديوان بين المللي دادگستري) بنا نهاده شد.

در اين مراسم يكي از بنيانگذاران بنياد شعله صلح جهاني گفت: ما به قدرتي قويتر از سلاح كشتار جمعي دسترسي داريم سلاحي كه سازنده است و نابود نمي شود و آن قدرت صلح است كه اميد بشريت مي باشد.

به ابتكار سفارت جمهوري اسلامي ايران در هلند ، در اين سنگ فرش دو قطعه سنگ از كشورمان با نام خليج فارس به نشان نقش ايران در صلح جهاني بنا نهاده شد.