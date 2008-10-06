تشکیل کمیته مشترک مصری- عراقی در سطح وزیران خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، احمد ابوالغیط پس از دیدار با هوشیار زیباری در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: اکنون زمان آمدن به عراق و تعمیق روابط دو کشور است. وی در عین حال گفت که مصر آمادگی کامل دارد تا به ملت و دولت عراق در زمینه های مختلف و بخشهای خدماتی از جمله اسکان، آبادانی و بخش نفت کمک کند.

زیباری نیز سفر ابوالغیط به عراق را گامی در راستای به جریان انداختن روابط میان کشورهای عربی و عراق و یک دیدار تاریخی توصیف کرد. وی همچنین گفت که با ابوالغیط در رابطه با تشکیل یک کمیته مشترک در سطح وزیران به توافق رسیده اند.

به گفته زیباری، کمیته مذکور کار خود را در سطح معاونان وزیران امور خارجه مصر و عراق آغاز و سپس دیدارهای ویژه ای این کمیته در سطح وزیران برگزار خواهد شد.

وزیر امور خارجه عراق در ادامه به موضوع بازداشت شدگان مصری در زندان های عراق پرداخت و تصریح کرد: دولت عراق تلاش می کند همچون عربستان سعودی برای آزادی زندانیان مصری در عراق و تحویل آنها به مصر، توافقنامه ای را با این کشور امضا کند.

وزیران امور خارجه و انرژی مصر روز گذشته به طور سر زده وارد بغداد شدند.

از سال 2003 تاکنون این نخستین بار است که یک مسئول بلندپایه مصری به عراق سفر می کند.

مصر در سال 2003 "ایهاب شریف" را به عنوان سفیر خود در بغداد تعیین کرد که دو سال بعد توسط عناصر القاعده ترور شد.