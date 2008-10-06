یک مربی بهداشت برای 17 مدرسه

اکبر لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل با بیان اینکه هم اکنون فقط 13 مربی بهداشتی در مدارس ابتدایی شهرستان آمل وجود دارد افزود: تعداد واحدهای آموزشی در مقطع ابتدایی در آمل نیز 170 واحد آموزشی است.

به گفته وی، وجود این وضعیت که چندان خوشایند هم نیست سرویس دهی و بازدهی مطلوب را در مدارس هم ندارد.

مدیر آموزش و پرورش آمل با بیان اینکه کمبود مربی بهداشتی از سه سال اخیر تاکنون در مدارس این شهرستان وجود دارد و این کمبود به شدت در مدارس احساس می شود تصریح کرد: متاسفانه مجوز دستور جذب نیرو نداریم و جایگزین نیرو هم انجام نمی شود.

لطفی با اشاره به اینکه برای جبران بخشی از کمبودهای مربی بهداشت در مدارس ابتدایی آمل هم اکنون به حدود 30 مربی بهداشت دیگر نیاز است گفت: این کمبودها از محل نیروی خرید خدمت بهداشتی و حدود پنج هزار ساعت کمک مربی پرورشی در این بخش رفع خواهد شد.

لطفی اضافه کرد: مجوز تامین نیروهای خرید خدمتی را به سازمان آموزش و پرورش استان دادیم و منتظر موافقت سازمان با جذب این نیروها هستیم.

از جمعیت بیش از 61 هزار نفری دانش آموزان آملی حدود 24 هزار دانش آموز در مقطع ابتدایی تحصیل می کنند.