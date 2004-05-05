رفتار دبير اجرايي سازمان ليگ برتر در ورزشگاه آزادي مورد تاييد فدراسيون نبود

به گزارش خبرنگار "مهر" نويد مجد قوانلو دبير كميته روابط عمومي فدراسيون فوتبال ضمن تاييد اين خبر افزود : عليرضا كرد به عنوان نماينده فدراسيون فوتبال در ورزشگاه آزادي حق حضور در رختكن تيم استقلال را نداشته است. متاسفانه اين قبيل افراد با يك حركت احساسي فدراسيون فوتبال را زير سوال مي برند. اينكه نماينده فدراسيون به خاطر علاقه شخصي اش با دسته گل به رختكن تيم استقلال برود به هيچ وجه كاردرستي نيست.

دبير كميته روابط عمومي فدراسيون فوتبال دامه داد : ايشان كه به قول خودشان دبير اجرايي سازمان ليگ برتر هستند در ليگ امسال چند بار به ورزشگاه آزادي رفته كه حالا در بازي پاياني اين كار را كرده است. وي با كاري كه انجام داد عملكرد فدراسيون در روز پاياني را زير سوال برد. ما به همه تيم ها با يك چشم نگاه مي كنيم و به دنبال حمايت هاي شخصي خود نيستيم.

وي در مورد اظهارت مسوولان سپاهان در مورد شكستن جام قهرماني گفت : آقاي ساكت شخصا به بنده گفتند چون مي خواستيم نمونه اين جام را براي باشگاه بسازيم از آن قالب گيري كرديم كه هنوزجاي قالب گيري روي پاهاي يكي از آدمك ها وجود دارد. ضمن اينكه هنگام مراجعه من به دفتر باشگاه سپاهان رئيس دفتر اين باشگاه به صراحت اعلام كرد جام شكسته بود و آنرا براي ترميم به كارگاه برده اند تا براي فدراسيون مشكل ساز نشود ، حالا چطور منكر اين كار مي شوند براي خود من جاي سوال است.