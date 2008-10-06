911 حامی جدید از ایتام استان سمنان حمایت می کنند

نجفعلی انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: در حال حاضر پنج هزار و 250 حامی حمایت از دو هزار و 95 یتیم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان سمنان را برعهده دارند.
وی با اشاره به اینکه در حمیات از ایتام نقاط محروم مورد توجه بیشتر قرار گرفته است، گفت: طرح "حمایت به تناسب سلیقه حامیان" نیز در استان سمنان اجرا می شود.
به گفته وی، در این طرح هر حامی می تواند در بخش های آموزشی، بیماران صعب العلاج، مسکن و حقوقی از مددجویان حمایت کند.
وی همچنین از جمع آوری 463 میلیون ریال فطریه و کفاره از مردم این استان خبر داد و افزود: از این مبلغ 383 میلیون ریال بابت فطریه و بقیه بابت کفاره عمد و غیرعمد به این نهاد کمک شده است.
نظر شما