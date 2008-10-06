911 حامی جدید از ایتام استان سمنان حمایت می کنند

نجفعلی انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: در حال حاضر پنج هزار و 250 حامی حمایت از دو هزار و 95 یتیم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان سمنان را برعهده دارند.

وی با اشاره به اینکه در حمیات از ایتام نقاط محروم مورد توجه بیشتر قرار گرفته است، گفت: طرح " حمایت به تناسب سلیقه حامیان" نیز در استان سمنان اجرا می شود.

به گفته وی، در این طرح هر حامی می تواند در بخش های آموزشی، بیماران صعب العلاج، مسکن و حقوقی از مددجویان حمایت کند .