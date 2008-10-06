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۱۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۰:۳۷

روز گذشته انجام شد ؛

گفتگوی تلفنی میشل سلیمان و بشار اسد

گفتگوی تلفنی میشل سلیمان و بشار اسد

رئیس جمهوری لبنان روز گذشته در تماسی تلفنی با همتای سوری خود درباره مرزهای دو کشور و مسائل مربوط به آن رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق لبنان، میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان روزگذشته در ادامه رایزنی ها درباره موضوع استقرار نیروهای سوری در مرزهای مشترک با لبنان تماس های تلفنی برقرار کرد که مهم ترین این تماس ها ، گفتگوی تلفنی وی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بود.

بشار اسد هم در این تماس تلفنی تاکید کرد : موضوع استقرار نیروهای سوری در چارچوب تدابیری است که نیروهای سوری اتخاذ کردند.

به گفته رئیس جمهوری سوریه، دمشق و بیروت در بیانیه مشترک اخیر خود درباره این موضوع به توافق رسیدند که مسئله مذکور با قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد هماهنگی و تناسب دارد.

سوریه اخیرا حضور نیروهای خود را در مرزهای خود با لبنان تقویت کرده است.

کد مطلب 760546

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