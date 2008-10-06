بسته حمایتی از صنایع غذایی در کمیسیون اقتصادی دولت

علیرضا پوربصیر در گفتگو با مهرگفت: بسته حمایت از توسعه صنایع غذایی و تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با همکاری سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، وزارت بازرگانی و تشکلهای مرتبط با این صنایع در سال جاری به منظور تهیه و تدوین برنامه جامع صنایع غذایی جهت تصویب به دولت ارسال شد که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت درحال بررسی است.

مدیرکل دفتر حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: بسته حمایت از توسعه صنایع غذایی و تبدیلی با هدف شناسایی مسایل و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع موانع و مشکلات و نیز تهیه برنامه ای جامع در قالب 22 برنامه از سوی وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد شده، که تصویب آن تحولی عظیم در بخش کشاورزی ایجاد خواهد کرد.

وی اظهارداشت: در برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی استقرار نظام مدیریت استراتژیک در صنایع غذایی، توسعه خلاقیت، نوآوری در صنایع غذایی، اصلاح واریته های محصولات کشاورزی مناسب صنعت، تراکنش و استقرار مناسب واحدهای صنایع غذایی در سطح کشور،بهبود و توسعه سیستم توزیع و عرضه، بهبود و تثبیت سیاستهای حمایتی، تقویت توان بازاریابی و بهبود سیاستهای پولی و مالی و اعتباری جهت تدوین بسته حمایتی مذکور ارائه شده است.

به گزارش مهر، از سال گذشته تهیه بسته حمایتی مذکوراز سوی دولت به عنوان تکلیف برای وزارت جهاد کشاورزی مشخص شده بود، که پس از یک سال انجام کارکارشناسی، برای تصویب نهایی به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه شد و براساس آن، تکلیف تمام وزارتخانه های مختلف، نظام بانکی و سازمانهای مرتبط با صنایع غذایی دراین بسته حمایتی مشخص شده است.