به گزارش خبرنگارمهر، محمد حسین صفار هرندی که ظهر امروز در همایش مسئولین دهه فجر انقلاب اسلامی سراسر کشور در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سخن می گفت، تاکید کرد : دهه فجر یکی از برجسته ترین مصادیق ایام الله است و ستادهای دهه فجر به یادآوری و تذکر ایام الله مشغول هستند و این یک سیرت و سیره الهی است.

وی با توصیف شرایط قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یادآور شد: قبل از انقلاب بی اعتمادی افراد نسبت به هم یک مقوله بود و در سایه سار حاکمیت طاغوت حتی مبارزین که علیه رژیم به مبارزه مشغول بودند به هم اعتماد نداشتند و در برخی مواقع ضرباتی از این خیانت ها خوردند ، مانند همان سازمان مجاهدین خلق که خیلی از ماها به آن دل بسته بودیم اما در نهایت با نفوذ جریان های مارکسیستی در آن ، این حرکت از مسیر خارج شد.

صفارهرندی با بیان اینکه فضای طاغوت یک فضای دشمنی برانگیز بود، خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی بر روی آن فضا یک ماله کشید نه به این معنا که صورت مسئله را پاک کرده باشد بلکه به این معنا که این فضای بی اعتمادی به طور کلی ازمیان برداشته شد بنحوی که اختلافات بین اقشار مختلف جامعه مانند دانشجو و روحانی، بازاری و کارگر، روشنگر و مذهبی رنگ باخت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: اگر در رابطه با انقلاب اسلامی ما به وظیفه خود عمل نکنیم و خوب مطالب را بیان نکنیم یک عده از رندان پیدا می شوند و از زبان خود به بازخوانی تاریخ می پردازند همچنان که برخی مواقع می گویند که انقلاب اسلامی یک فاجعه است، بنابراین ما وظیفه داریم که برای نسل فعلی که یک نسل منسجم نسبت به گذشته است فضای پیروزی انقلاب و قبل از آن را توصیف کنیم.

وی اضافه کرد برخی به دروغ فضایی را از دوران طاغوت ترسیم می کنند که گویی در آن زمان ما در اوج پیشرفت بودیم و بهترین نظام اقتصادی را داشتیم در حالی که در سال 56 خود شخص شاه در جلسه دولت اعلام کرده بود که دوران بسیار سختی داریم و باید جاه طلبی هایی را که با وام دادن به کشورهای غربی داشتیم کنار بگذاریم.

صفار هرندی تصریح کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی قدر دانش دانسته شد و ما به ارزشهای وجودی خود آگاه شدیم و بر روی سرمایه های خود با تمرکز بیشتری فعالیت کردیم و امروز بر قله 30 سالگی انقلاب نشسته ایم و می بینیم که سطح علمی ما به جایی رسیده که در برخی فن آوری های نوین در بین 10 کشور اصلی جهان قرار گرفته ایم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشریح برخی شرایط فرهنگی و هنری قبل از پیروزی انقلاب اظهار داشت: قبل از انقلاب به لحاظ الهام بخشی شاهد بودیم که درفضای بسیار تحقیرآمیزی قرار داشتیم و ما را به عنوان اخ الیهود می شناختند چرا که می گفتند ما به اسرائیل نفت ارزان می فروشیم وامروزهم درداخل کشورخیلی ها ناراحتند که ما به سوریه وفلسطین نفت ارزان می فروشیم و یا هدیه می دهیم و البته کسانی که به فروش نفت ارزان ما به سوریه و فلسطین اعتراض دارند خود از طراحان نفت ارزان دادن به اسرائیل بوده اند.

وی اضافه کرد: اوج فرهنگ وهنر دوران طاغوت همان جشن فرهنگ و هنر شیراز بود که اکنون هم ما از بیان آن شرم داریم و من امروز بسیار متاسف می شوم که برخی برنامه های فرهنگی وهنری ما را با برنامه های فرهنگی وهنری قبل از انقلاب مقایسه می کنند و این نامردی است و نوعی جفا محسوب می شود.

صفار هرندی افزود: البته برنامه های فرهنگی و هنری ما بدون ایراد هم نیست و گاهی زبان هنرمند اصلی یک فیلم به سمت یاوه گویی می رود و شاید هم حرف خلاف ادب بیان کند که باید جلوی آن هم گرفته شود اما 35 سال قبل در فیلم ها فحش ناموسی داده می شد و تازه خود را در این خصوص آوانگارد معرفی می کردند و دادن فحش رکیک نوعی علامت روشن فکری محسوب می شد بنابراین نباید ما امروز را با آن دوران مقایسه کنیم و توقع ما نباید در این حد پایین بیاید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف اعم از فرهنگی، سیاسی، اخلاقی، معنوی و غیره کشور را دستخوش تغییر کرد اظهار داشت: معنویت گذشته محصور بود اما با پیروزی انقلاب پر وبال پیدا کرد و شور جوانی در برنامه های مختلف مذهبی و معنوی از جمله اعتکاف موج می زند.

وی با تاکید بر اینکه نسل جوان درخصوص انقلاب اسلامی با پرسش های ذهنی مواجه است، ادامه داد: دیگران بر خلاف واقعیت انقلاب را توصیف می کنند و این گناه ماست اگر انقلاب به درستی به نسل جوان منتقل نشده باشد.

صفار هرندی در بخش دیگری از سخنان خود با مقایسه فضای رسانه ای دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب گفت: امروز امکان اینکه مردم با هرسلیقه ای از امکانات رسانه ای برخوردار باشند فراهم است در حالی که قبل از انقلاب همه شاهد بودند که کشور با وجود 35 میلیون نفر تنها 3 روزنامه داشت و امروز جریان رسانه ای کشور باید به عنوان تذکر، نعمت انقلاب را به گوش مردم برساند و برای آن یک پرونده باز کند و انقلاب را بار دیگر برای مردم به خصوص جوانان بازخوانی کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به مدیران برگزاری مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیان داشت: ستادهای گرامیداشت پیروزی انقلاب یکی از نهادهای ستودنی در انقلاب است و شما افرادی بی ریا و بی منت هستید که دراین ستادها فعالیت می کنید.