خصوصی سازی موجب بهبود کیفیت خدمات به مسافران بخش ریلی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود جعفری در نشست با مدیران بخشهای خصوصی فعال در حمل و نقل ریلی با اشاره به بررسیها برای تدوین آئین نامه کسر خدمات گفت: تدوین این آئین نامه در حقیقت معیار و چارچوبی برای نظارت بر بخش خصوصی و تطبیق فعالیتهای آن با اصول استانداردها است.

وی تاکید کرد: به منظور حسن اجرای نظارت بر فعالیتهای راهبری، اجرای آئین نامه کسر خدمات موجب افزایش کیفیت خدمات دهی به مردم خواهد شد و امید است بخش خصوصی در همراهی بیشتر برای رعایت مسئولیتها ، همکاری خوبی با شرکت رجاء انجام دهد.

جعفری یاد آور شد: همانگونه که شرکت قطارهای مسافری رجاء به دغدغه های بخش خصوصی جهت ادامه فعالیت در این بخش توجه دارد و از آن حمایت می کند، از طرفی نیز باید به نظرات مردم جهت افزایش کیفیت خدمات هم توجه داشته باشد.