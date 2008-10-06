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۱۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۴:۵۸

ستاد درآمد خراسان رضوی 490 میلیارد ریال درآمد مازاد کسب کرد

مشهد - خبرگزاری مهر: ستاد درآمد خراسان رضوی به دلیل کسب درآمد مازاد به مبلغ 490 میلیارد ریال در شش ماهه نخست سال جاری مورد تقدیر استاندار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجواد محمدی زاده صبح امروز در مراسم تقدیر از اعضای ستاد درآمد استان به دلیل کسب درآمد مازاد به مبلغ 490 میلیارد ریال در شش ماهه نخست سال جاری گفت: تلاش در جهت اخذ مالیات، علاوه بر کسب درآمد برای کشور و احقاق حقوق مردم، موجب عمران و توسعه استان می شود.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: کسب درآمد مازاد در این مدت نشان از جذب درآمدهای واقعی استان دارد که در سال های پیش مخفی بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد: این میزان درآمد مازاد کسب شده هرچه زودتر به استان اختصاص یابد تا برخی از مشکلات جاری را رفع کند و زمینه سرمایه گذاری برای بخش زیربنایی را فراهم آورد.

کد مطلب 760610

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