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۱۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۲:۰۱

هفتم آبان ؛

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس به ایران سفر می کند

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس به ایران سفر می کند

یک روزنامه عرب زبان خبر داد که دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در نظر دارد اواخر ماه جاری میلادی به ایران سفر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، "عبدالرحمن العطیه" دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس 28 ماه جاری میلادی برابر با 7 آبان به تهران سفر می کند.

منابع آگاه در کشورهای حاشیه خلیج فارس اعلام کردند : العطیه در پاسخ به دعوت منوچهر متکی وزیر امورخارجه ایران به منظور حمایت از تماسها و رایزنیهای دوجانبه به تهران سفر می کند.

به گفته این منابع، سفر العطیه به تهران مهم است چرا که در این سفر وی با مسئولان بلند پایه ایرانی و در راس آنها با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دیدار می کند.

منابع مذکور در عین حال بر تمایل و علاقه مندی شدید کشورهای حاشیه خلیج فارس در جهت حمایت از روابط برادرانه و تاریخی با تهران تاکید کردند.

این منابع افزودند : دیدارهایی که قرار است العطیه در مدت دو روز حضور خود در تهران انجام دهد، به منزله تجدید تعهد کشورهای حاشیه خلیج فارس به روش گفتگو است. 

کد مطلب 760611

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