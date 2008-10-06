مردم خلیل آباد 73 قطعه خشت طلای عتبات عالیات را تامین کردند

مهندس مهدی هنرور در گفتگو با خبرنگار مهر در خلیل آباد افزود: مردم شهرستان خلیل آباد همواره در امور خیریه پیشگام هستند و توجه زیادی مسایل دینی و مذهبی و مشارکت های عمومی دارند.

رئیس ستاد عتبات عالیات خلیل آباد با تقدیر از حس نوع دوستی و ایمان بالای مردم گفت: تاکنون هزینه 73 قطعه خشت طلا جمع آوری و به حساب ستاد عتبات عالیات استان خراسان رضوی واریز شده است.

وی با یادآوری اینکه ستادهای عتبات عالیات با حضور مردم و همکاری شوراها در تمامی روستاهای شهرستان فعال است، تصریح کرد: به رغم اینکه مردم منطقه به علت خشکسالی و سرمازدگی سال گذشته با مشکلاتی مواجه شدند، کمک به بازسازی عتبات عالیات، امورخیریه و همکاری با مسئولین را در اولویت قرار داده اند.

