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۱۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۰۳

مردم خلیل آباد 73 قطعه خشت طلای عتبات عالیات را تامین کردند

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار خلیل آباد گفت: مردم شهرستان خلیل آباد تاکنون هزینه 73 قطعه خشت طلا را برای بازسازی عتبات عالیات تامین کردند.

مهندس مهدی هنرور در گفتگو با خبرنگار مهر در خلیل آباد افزود: مردم شهرستان خلیل آباد همواره در امور خیریه پیشگام هستند و توجه زیادی مسایل دینی و مذهبی و مشارکت های عمومی دارند.

رئیس ستاد عتبات عالیات خلیل آباد با تقدیر از حس نوع دوستی و ایمان بالای مردم گفت: تاکنون هزینه 73 قطعه خشت طلا جمع آوری و به حساب ستاد عتبات عالیات استان خراسان رضوی واریز شده است.

وی با یادآوری اینکه ستادهای عتبات عالیات با حضور مردم و همکاری شوراها در تمامی روستاهای شهرستان فعال است، تصریح کرد: به رغم اینکه مردم منطقه به علت خشکسالی و سرمازدگی سال گذشته با مشکلاتی مواجه شدند، کمک به بازسازی عتبات عالیات، امورخیریه و همکاری با مسئولین را در اولویت قرار داده اند.

کد مطلب 760622

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