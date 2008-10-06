حوزه هنری آذربایجان شرقی قطب انیمیشن کشور است

حسن نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود : حوزه هنری آذربایجان شرقی با تشکیل اتاق فکر انیمشن اقدام به سازماندهی هنرمندان مختلف فعال در حوزه تهیه و تولید فیلم های پویا نمایی کرده و آثار مختفلی تولید و عرضه کرده است .

به گفته وی، انیمیشن های کودکانه ، انیمشین هایی با مضامین اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی از جمله تولیدات این مرکز بوده است .

نجفی در ادامه با اشاره به تولیدات جدید اتاق فکر انیمیشن حوزه هنری آذربایجان شرقی گفت : در طول دو ماه گذشته تولید هشت فیلم دوبعدی و سه بعدی در حوزه هنری آذربایجان شرقی به اتمام رسیده است .

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی اظهار داشت : فیلم پویانمایی چنگال عقاب با موضوع حمله نظامی امریکا به طبس به کارگردانی پیمان براهین ، درخت مقدس به کارگردانی علی اکبر فرشباف و سکه به کارگردانی ناصر مرآتی از جمله تولیدات این مرکز در دو ماه گذشته بوده است .

وی همچنین اضافه کرد: انیمیشن های شب بارانی به کارگردانی سهیلا جولایی ، ماه من به کارگردانی مریم صلح کننده ، کبوترهای چاهی به کارگردانی پیمان براهین نیز از تولیدات جدید حوزه هنری آذربایجان شرقی است .

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به همکاری هنرمندان این واحد با سازمان‌ها و ارگان های دیگر افزود : کارگروه هنر و امنیت این حوزه با همکاری معاونت اجتماعی و ارشاد فرمادهی انتظامی آذربایجان شرقی دو انیمیشن به نام‌های موس به کارگردانی راحله قاسم پور و چت به کارگردانی سهیلا جولایی را تولید کرده است .

به گفته وی این آثار در راستای فعالیت های آموزشی مشترک در خصوص فرهنگ سازی و هشدارهای مربوط به جرایم رایانه ای و الکترونیکی تولید است .

نجفی خاطرنشان کرد : محصولات جدید نیز در این حوزه در حال تولید است که در آینده نزدیک به بازار عرضه خواهد شد.