  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۵۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

حوزه هنری آذربایجان شرقی قطب انیمیشن کشور است

حوزه هنری آذربایجان شرقی قطب انیمیشن کشور است

تبریز - خبرگزاری مهر‌: رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی گفت: به دلیل فعالیتهای گسترده هنرمندان این واحد در تولید انیمیشن، حوزه هنری آذربایجان شرقی به قطب تولید پویانمایی در کشور تبدیل شده است.

حسن نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود : حوزه هنری آذربایجان شرقی با تشکیل اتاق فکر انیمشن اقدام به سازماندهی هنرمندان مختلف فعال در حوزه تهیه و تولید فیلم های پویا نمایی کرده و آثار مختفلی تولید و عرضه کرده است .

به گفته وی، انیمیشن های کودکانه ، انیمشین هایی با مضامین اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی از جمله تولیدات این مرکز بوده است .

نجفی در ادامه با اشاره به تولیدات جدید اتاق فکر انیمیشن حوزه هنری آذربایجان شرقی گفت : در طول دو ماه گذشته تولید هشت فیلم دوبعدی و سه بعدی در حوزه هنری آذربایجان شرقی به اتمام رسیده است .

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی اظهار داشت : فیلم پویانمایی چنگال عقاب با موضوع حمله نظامی امریکا به طبس به کارگردانی پیمان براهین ، درخت مقدس به کارگردانی علی اکبر فرشباف و سکه به کارگردانی ناصر مرآتی از جمله تولیدات این مرکز در دو ماه گذشته بوده است .

وی همچنین اضافه کرد: انیمیشن های شب بارانی به کارگردانی سهیلا جولایی ، ماه من به کارگردانی مریم صلح کننده ، کبوترهای چاهی به کارگردانی پیمان براهین نیز از تولیدات جدید حوزه هنری آذربایجان شرقی است .

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به همکاری هنرمندان این واحد با سازمان‌ها و ارگان های دیگر افزود : کارگروه هنر و امنیت این حوزه با همکاری معاونت اجتماعی و ارشاد فرمادهی انتظامی آذربایجان شرقی دو انیمیشن به نام‌های موس به کارگردانی راحله قاسم پور و چت به کارگردانی سهیلا جولایی را تولید کرده است .

به گفته وی این آثار در راستای فعالیت های آموزشی مشترک در خصوص فرهنگ سازی و هشدارهای مربوط به جرایم رایانه ای و الکترونیکی تولید است .

نجفی خاطرنشان کرد : محصولات جدید نیز در این حوزه در حال تولید است که در آینده نزدیک به بازار عرضه خواهد شد.

کد مطلب 760651

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه