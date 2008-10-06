ضرورت نوآوری در بزرگداشت انقلاب/ بازسازی روزهای آخر پیروزی انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صادق واعظ زاده معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و ریاست بنیاد ملی نخبگان ظهر امروز در جمع اعضای ستاد برگزاری مراسم دهه فجر با تاکید بر لزوم بکارگیری روشهای نوآورانه در برگزاری مراسم سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: برای کمک به تداوم انقلاب اسلامی باید عوامل ایجابی و ایجاد کننده انقلاب اسلامی را تروج و تبلیغ کرد.

وی افزود: مردم ایران وقتی خدایی شدند و به تعالیم الهی توجه کردند انقلاب ما پیروز شد و تا زمانی که مردم در راه اسلام قرار نداشتند اصولا هیچ نقشی هم نداشتند. ما باید بحث اسلامیت و جمهوریت را که در سالهای قبل خیلی داغ شده بود را خاتمه یافته بدانیم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه رهبری در انقلاب اسلامی پیوند خدا و خلق را برقرار می کند گفت: انقلاب اسلامی با روشی خاص و نوآورانه پیروز شد که در دنیا بی سابقه بود. ما باید با روشهای هنرمندانه انقلاب اسلامی را ترویج و تبلیغ کنیم.

واعظ زاده تاکید کرد: حضور مردم در مراسم بزرگداشت انقلاب اسلامی باید پررنگ تر از گذشته شود. انقلاب ما را حزب اللهی ها پیروز نکردند بلکه توده مردم بودند که انقلاب ما را به پیروزی رساندند.

معاون فناوری و علمی رئیس جمهور با بیان این که نوآوری در مراسم بزرگداشت انقلاب اسلامی یک ضرورت مهم است پیشنهاد کرد صحنه های روزهای آخر پیروزی انقلاب و قیام مردم در خیابانها به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب بازسازی شود.