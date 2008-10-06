اعدام فرعون 2‌ موضع رسمی ایران نیست / تغییرات تازه در وزارت خارجه

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی اخبار منتشر شده در خصوص صدور مجوز تاسیس دفتر شورای آمریکاییان و ایرانیان (نیاک) در تهران را صرفا جنجنال سازی رسانه‌های غربی نامید و اظهار داشت: مطلقا چنین بحثی نبوده و نیست و هر چه در این باره مطرح شده صرفا گمانه زنی هایی در سطح رسانه ها بوده است.

اخبار مربوط به نیاک، مطلقا رسانه‌ای است

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران خارجی حاضر در این نشست مبنی بر اینکه متقاضیان راه اندازی چنین دفتری در ایران باید ازچه مرجعی مجوز مورد نظرخود را دریافت کنند؟ گفت: برای هر یک از این فعالیت ‌ها در کشور ما قواعد و مقررات خاصی وجود دارد،‌ ضمن آنکه معتقدیم این مساله پدیده خاصی نیست و در صورت وجود در چارچوب خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

قشقاوی ادامه داد: هر چند که هیچ نکته خاصی در این مورد خاص مطرح نبوده است اما طبعا چنین مسائلی مقررات خاص خود را داشته و برای چنین اقدامی باید به وزارت کشور مراجعه شود که در این صورت به حسب تقاضای مطرخ شده، پروسه قانونی طی خواهد شد و نسبت به یک موضوع خاص نیز مقررات کشور تغییر نخواهد کرد.

تغییرات جدید در دستگاه دیپلماسی کشور

سخنگوی وزارت خارجه همچنین تغییرات جدید در دستگاه دیپلماسی کشور را تایید کرد و در این باره اظهار داشت: علیرضا شیخ عطار سفیر جدید ما در آلمان صبح امروز راهی این کشور شد و دکتر آخوندزاده که از آلمان به تهران آمده و جزو دیپلماتهای بسیار برجسته و با سابقه ما هستند از این پس به عنوان معاون آسیایی وزیر خارجه مشغول به کار خواهند شد.

وی همچنین میرابوطالبی، سرپرست سابق معاونت اقتصادی وزارت خانه متبوعش را به عنوان سفیر جدید کشورمان در پاریس معرفی کرد و ادامه داد: پس از اتمام مراحل خداحافظی دکتر آهنی از فرانسه،‌ میرابوطالبی به عنوان سفیر جدید کشورمان راهی پاریس خواهد شد.

قشقاوی انجام این قبیل تغییرات در وزارت خارجه را امری کاملا عادی و معمول توصیف کرد و افزود: قبلا هم گفته ایم که معمولا انتصابات در وزارت خارجه با تغییرات در وزارتخانه های دیگر تفاوت دارد و این موضوع در وزارت خارجه های تمام کشورها امری عادی و طبیعی است.

سلطانیه در مقام بیان واقعیت تاریخی بود

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور درباره اخبارمنتشر شده از سوی برخی رسانه‌ها درخصوص مواضع اخیرعلی اصغر سلطانیه مبنی بر لزوم اعطای تضمین به ایران در متقابل تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، افزود: نماینده ایران در آژانس خودشان هم اشاره داشتند که در این مورد، در مقام بیان یک واقعیت تاریخی و نه یک راهبرد جدید جمهوری اسلامی ایران بوده اند.

وی ادامه داد: همانگونه که می‌دانید این مطلب را نه تنها ایشان که بسیاری ازصاحبنظران و تحلیلگران هم مورد تاکید قرار داده‌اند؛ کاملا مشخص است که از 20 سال قبل مذاکراتی در این رابطه وجود داشته اما آن مذاکرات و تمام مباحثی که در خصوص کمیته تضمین سوخت مطرح شد، هیچ یک به نتایج قابل قبول نرسید و به رغم ارائه وعده‌های مکرر، مکانیزم متقن بین‌المللی برای این موضوع به دست نیامد.

تا آخر پیگیر غنی سازی خواهیم بود

قشقاوی سوابق منفی تعامل هسته‌ای کشورهای غربی با جمهوری اسلامی ایران را نیز مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: حتی رییس سازمان انرژی اتمی ایران در دوران قبل از انقلاب این مسئله و عدم اجرای تعهدات کشورهای غربی را مورد اشاره قرار داده است که مجموع این مسائل نشان می‌دهد که هیچ تضمینی در مورد اعطای سوخت وجود ندارد.

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه سخنانش بار دیگر موضع ایران مبنی بر عدم تعلیق غنی سازی اورانیوم را تکرار کرد و گفت: هیچ دلیلی ندارد که ما راهبردمان در عدم تعلیق غنی سازی را تغییر دهیم. این راه را به طور قاطع و مصمم ادامه خواهیم داد زیرا این مسئله را حق مسلم و قانونی خود می دانیم و تا آخر پیگیر آن خواهیم بود.

تداوم همکاری ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص مواضع اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی و اعلام نارضایتی نمایندگان مجلس ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی،‌ اظهار داشت: اغلب نمایندگان مجلس اظهار نظرهایی می‌کنند و گاهی هم مصوباتی از سوی نمایندگان مجلس تصویب می‌شود که طبعا لازم الاجراست؛ اما درباره همکاری‌های ایران و آژانس تداوم این همکاری‌ها در چارچوب توافق جامع پادمان در جریان بوده و ادامه خواهد داشت.

قشقاوی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهاد کرد که ضمن تاکید بر رفتارهای فنی،‌ حقوقی و سازمانی اش، تحت تاثیر فشار های سیاسی چند کشور خاص قرار نگیرد.

رئیس مجلس عراق در تهران

وی همچنین از سفر عصر امروز رییس پارلمان عراق به تهران خبر داد و در مورد بحث توافقنامه‌ی امنیتی آمریکا و عراق و همزمانی این سفر با فشارهای آمریکا در مورد امضای این توافق‌نامه گفت: همان طور که دو طرف اعلام کردند در این توافق‌نامه نکاتی وجود دارد که قابل بحث جدی است. تقویت حاکمیت ملی عراق و رفع اشغال و تصمیم‌هایی که بر سر آزادگی و استقلال توسط مردم، مراجع و شخصیت‌های تاثیر‌گذار عراقی اتخاذ می‌شود همواره مورد استقبال ما است و ما در این چارچوب مدافع این روحیه‌ی استقلال‌طلبی مردم عراق هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی سفر محمود مشهدانی، رئیس مجلس عراق به تهران را تائید کرد وافزود: مناسبات ایران و عراق در ابعاد مختلف همواره رو به رشد بوده و این مناسبات به اقتضای همسایگی و اشتراکات بی شمار دو کشور در هر مقطعی از زمان وجود داشته و روز به روز نیز گسترش می‌یابد.

قشقاوی در ادامه هر گونه ارتباط سفر احتمالی علی لاریجانی به بغداد با موضوع مذاکرات سه جانبه ایران، آمریکا و عراق را رد کرد و در این خصوص گفت: طبعا وقتی رئیس مجلس عراق به تهران سفر می‌کند، سفر رئیس مجلس ایران به آن کشور نیز در چارچوب تبادلات پارلمانی انجام خواهد شد.

خبر جدیدی نیست!

وی درباره سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا بر سر موضوع عراق نیز مجددا اعلام کردکه هیچ مسئله جدیدی در این چارچوب وجود ندارد.

تداوم پیگیری ها در خصوص کشتی ربوده شده

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور در پاسخ به سئوالی دیگر به تشریح اقدامات وزارت امور خارجه در پیگیری موضوع کشتی ربوده شده ایران در سواحل سومالی پرداخت و در این خصوص افزود: متاسفانه این مسئله تبدیل به یک مشکل بین‌المللی شده و همانگونه که می‌دانید تا کنون در حدود 50 کشتی از کشورهای مختلف در این منطقه ربوده شده‌اند.

قشقاوی ادامه داد: ما در دو سطح پیگیر این موضوع هستیم؛ در سطح نخست مراجع داخلی، امنیتی، نظامی و سیاسی ما به طور جدی پیگیر این ماجرا بوده و تمام گزینه ‌هایی که عامل آزادی کشتی می‌شود را مورد توجه و بررسی قرار می‌دهند؛ از سوی دیگر و در عرصه‌ منطقه ای و بین‌المللی نیز رایزنی ‌ها و همکاری‌ های فشرده‌ای در جریان است. به هر حال ما مصمم هستیم که هرچه زودتر اسباب آزادی این افراد فراهم شود.

انتظار تهران از اسلام آباد در خصوص گروگانها

وی در پاسخ به سئوالی دیگر درخصوص وضعیت گروگان‌های ایرانی در پاکستان نیز گفت: رایزنی‌های ما در این خصوص همچنان ادامه دارد اما به اعتقاد ما این انتظار به جایی از مقامات پاکستان است که با توجه به روابط خوب دو کشور، تلاش‌های بیشتری را در جهت حل این مسئله به کار بندند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور ادامه داد: بدون شک هرچه در‌باره مبارزه با تروریسم در منطقه تلاش شود به نفع صلح، ثبات و همسایگی طرفین خواهد بود؛ ضمن اینکه ما همواره از دوستان پاکستانی خود این انتظار را داشته ایم که رایزنی‌های انجام شده، به نتایج مطلوبی منتج گردد.

مسائل حاشیه‌ای بر روابط با مصر تاثیر ندارد

قشقاوی در بخش دیگری از سخنانش مواضع اخیر وزیر خارجه مصر در خصوص گسترش مناسبات با تهران را مورد اشاره قرار داد و افزود: همانطور که می‌دانید، ایران و مصر از دو حوزه‌ تمدنی و تاریخی بزرگ برخوردارند که با توجه به قرابت‌های بسیار دو طرف در حوزه‌های مختلف، امیدواریم که مسائل حاشیه‌ای در روند مناسبات عادی دو کشور تاثیر نگذارند.

وی هرگونه ارتباط دولت جمهوری اسلامی ایران با تهیه کنندگان فیلم مستند "اعدام فرعون 2" را نیز تکذیب کرد و گفت: همانگونه که گفتم، نباید به مسائل حاشیه‌ای پرداخته شود ضمن آنکه در ساخت و پخش این فیلم دولت نقشی نداشته و آنهچ در این مستند آمده به هیچ وجه موضع رسمی ما نبوده است.

العطیه به تهران می‌آید؟

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی در خصوص احتمال انجام سفر عبدالرحمن العطیه، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس به کشورمان، از این موضوع ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: هنوز تاریخ مشخصی در مورد این سفر اعلام نشده است.

اشغالگران؛ مسئول گسترش وبا در عراق و افغانستان

وی همچنین مسئله شیوع گسترده وبا در دو کشور عراق و افغانستان را پدیده‌ای دلخراش توصیف کرد و اظهار داشت: بدون شک برخلاف وعده‌های بسیاری که اشغالگران این کشورها درآغاز اقدامات نامشروع خود اعلام کردند، یکی ازآثار روشن اشغالگری در این کشورها نه تنها تقویت بهداشت عمومی و بهبود زندگی مردم نبوده که شرایط فعلی خلاف آن را اثبات می‌کند.

قشقاوی از آمادگی کشورمان برای در اختیار قرار دادن تجارب درمانی به عراق و افغانستان خبر داد و تاکید کرد: فکر می‌کنیم در این خصوص اشغالگران مسئولیت دارند.

سخنگوی وزارت خارجه از هموطنانی که قصد سفر به این دو کشور را دارند نیز خواست تا ملاحظات بهداشتی را مدنظر قرار دهند.

تداوم تعامل دفاعی با روسیه

وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران ادعای رژیم صهیونیستی در خصوص خرید سامانه موشکی s-300 را پاسخ گفت و تصریح کرد: توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران همواره بر توانمندی‌های داخلی استوار بوده و هر اقدامی که در جهت تقویت بنیه دفاعی‌ کشور ما باشد ضمن تکیه‌ بر توانمندی ‌های داخلی پیگیری خواهد شد؛ البته ما روابط خوبی در حوزه دفاعی با کشور روسیه داشته و داریم.

از فرد مورد نظر جنتی اطلاعی ندارم

قشقاوی همچنین درباره آنچه آیت‌الله جنتی درخطبه‌های اخیرنماز جمعه تهران اخلالگری یکی ازسفرای خارجی در امور اقتصادی کشورمان خوانده بود، ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: بنده در این خصوص اطلاعی ندارم اما آیت الله‌ جنتی اگر موردی را بگویند یا به ما معرفی کنند، طبعا ما موظف به پیگیری آن خواهیم بود اما تاکنون دراین خصوص مورد خاصی به وزارت خارجه ارجاع نشده است.

تاثیر قطعنامه بر مذاکره با 1+5

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور در خصوص تاثیر قطعنامه اخیر شورای امنیت بر مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه کشورهای موسوم به 1+5 نیز افزود: همانطور که پیش از این نیز اعلام شد، سئوالات و ابهاماتی از سوی ایران خطاب به این کشورها مطرح شده که به نظر ما قطعنامه‌ پاسخ به آنها نیست. بدون شک صدور قطعنامه، اتخاذ رویکردی سیاسی بوده است.

تشریح موضع آقای وزیر

وی درتشریح موضع منوچهر متکی مبنی برناامیدی ایران از گروه 1+5 نیزاظهار داشت: وزیرخارجه هرگز چارچوب همکاری با 1+5 را نفی نکرده اما آنچه مورد نظر او بوده رویه این کشورها در سیاسی کاری و پیشگیری از مسائل فنی است که طبعا ناامیدی را به بار می‌آورد.

تکذیب میانجی گری ونزوئلا

قشقاوی هر گونه میانجی‌گری ونزوئلا بین ایران و فرانسه را هم رد کرد و گفت: معمولا برخی کشورها سعی دارند تا از کانال دوستان ما نظرات‌شان را به ما منتقل کنند اما در این خصوص به هیچ وجه بحث میانجی‌گری مطرح نبوده است.

یک اتفاق ارزشمند در شورای حکام

سخنگوی وزارت خارجه درباره مسئله عضویت ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کناره گیری کشورمان از این موضوع به نفع سوریه نیز اظهار داشت: این مسائل مکانیزمی طبیعی در نظام بین‌الملل است که در مجامع بین‌المللی از طریق اجماع پیگیری می‌شود تا دیگر نیازی به رای گیری وجود نداشته باشد.

وی در پایان انتخاب افغانستان به عنوان یکی از اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را موضوعی باارزش توصیف کرد و گفت: به هر صورت پدیده خاصی در این مورد مطرح نبوده و هر چه هست به بحث‌ های فنی و درون تشکیلاتی مربوط می‌شود.