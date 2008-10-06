شرکتهای ملی توزیع کالا در اصناف تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی امروز در دومین اجلاس سراسری سومین دوره شورای اصناف کشور گفت: رئیس جمهوری عنایت ویژه ای به بحث اصناف و واگذاری امور به اصناف دارد و برهمین اساس، جلسات متعددی در هیئت دولت و کارگروههای تخصصی برای حل مشکل اصناف برگزار و امور مربوطه جمع بندی شده، به نحوی که تمامی تلاشها مبنی بر حل مشکلات و انجام حرکت اصولی و صحیح از سوی اصناف کشور است.

وزیر بازرگانی افزود: طی سه سال اخیر و از ابتدای شروع به کار وزارت بازرگانی در دولت نهم، جلسات متعددی در شهرستانها با اصناف برگزار شده است که در تمامی این جلسات سعی بر این بوده که مسئولان وزارت بازرگانی و دولت شنونده باشند و سعی کنند شنیده های خود را به برنامه تبدیل کنند که بعد از حل مشکلات مرحله بعدی این است که گام بلندی برای اعتلای نظام صنفی به عنوان قدرت اقتصادی برداشته شود.

وی با اشاره به سهم 18 درصدی اصناف به تولید ناخالص داخلی گفت: این سهم در سایه تعامل با دولت، اصناف و مردم می تواند به رتبه بالاتری دست یابد.

میرکاظمی با برشمردن توقعات از شورای اصناف در دوره جدید از فعالیت آنها گفت: اصلاح و کنترل و نیز نظام مند کردن توسعه واحدهای صنفی در همه استانها یکی از اهدافی است که باید در دوره جدید محقق شود چراکه نسبت جمعیتی و تعداد واحدهای صنفی متعادل و متناسب نیست.

وی اظهار داشت: طرحی به مجلس با همکاری وزارت بازرگانی، سایر دستگاه ها و وزارتخانه های ذیربط و نیز هیئت عالی و نظارت ارائه شده تا از توسعه بی رویه برخی واحدهای صنفی در استانها جلوگیری شود.

به گفته وزیر بازرگانی، بحث لزوم توزیع داخلی در خانواده صنفی نیز یکی از بحثهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد این درحالی است که هم اکنون 700 هزار واحد صنفی تولیدی در کشور که کالاهایی را تولید می کنند اما مستقیما در واحدهای توزیعی نمی رود چراکه تشکلهای ملی در این زمینه وجود ندارد و نیاز است که تعاونی ها و شرکتهایی به شکل ملی ایجاد شود تا ارتباط خوبی بین تولید کننده و مصرف کننده ایجاد شود.

وی اظهار داشت: از نظر گستردگی واحدهای تولیدی و توزیعی نیز کمبودی وجود ندارد که بر این اساس، ارتباطی باید برقرار شود تا هزینه کمتری به مصرف کنندگان تحمیل شود. از سوی دیگر شبکه زنجیره خرده فروشی که در دولت نهم و در قالب طرح تحول اقتصادی مصوب شده است نیز باید به اصناف واگذار شود.

میرکاظمی گفت: ایجاد شبکه زنجیره ای در دل اصناف که خدمات و کالاهای ارزانتری را ارائه دهند می تواند یکی از سرفصل های کار در دوره بعدی باشد به نحوی که 500 قلم از کالاهای ضروری مورد نیاز خانوارها در دل اصناف و در قالب این شبکه ها توزیع شود.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی خواستار تشکیل هرچه سریعتر فروشگاههای زنجیره ای اصناف شد و گفت: وقتی اصناف قول راه اندازی چنین فروشگاههایی را داده اند قطعا باید زمانبندی خود را نیز برای راه اندازی آن اعلام کنند.

میرکاظمی با اشاره به تصویب راه اندازی خوشه های صادراتی گفت: تعدادی زیادی واحد صنفی در کشور وجود دارد که در نمایشگاه توانمندی های صادراتی اصناف به نمایش گذاشته شده بودند ولی انتظار می رود که این نمایشگاه امسال با قدرت بیشتری برگزار شود.

وی اظهار داشت: حضور واحدهای صنفی و تولیدات آنها در بازارهای بین المللی محدود است بنابراین باید شرکتهای بزرگ صادراتی در دل اصناف شکل گیرد. البته طرح آن در دولت تصویب شده و آمادگی وجود دارد که به صورت کامل این طرح اجرایی شود.

میرکاظمی در خصوص طرح تحول اقتصادی نیز گفت: یکی از ابعاد طرح تحول اقتصادی اصلاح نظام توزیع است که 8 پروژه اصلی و 2 پروژه فرعی دارد که از دو سال قبل کار مطالعاتی آنها در وزارت بازرگانی شروع شده و از 30 تا 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند اما شورای اصناف باید برای ورود به اجرای آنها آماده شود.

همچنین در این اجلاس فرجی دبیر هیئت عالی نظارت نیز گفت: ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب در سطح کشور یکی از اولویتهای اساسی اصناف است که بر این اساس رئیس جمهوری اجرای این آئین نامه ساماندهی پروانه کسب را تائید کرده و ابلاغ شده که متولی، شورای اصناف کشور باشد.

وی ادامه داد: بر این اساس همچون معاونت نظارت و بازرسی که اخیرا در شورای اصناف کشور راه اندازی شد، باید معاونت ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب نیز راه اندازی شود البته این کار، یک کار مقطعی نیست و قابلیت اجرایی دائمی دارد.