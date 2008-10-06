سیستم مانیتورینگ در گردنه های برفگیر استان مازندران نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مازندران، مدیرکل راه و ترابری مازندران پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم روز بدون تصادف در جمع خبرنگاران در ساری اظهار داشت: استان مازندران تنها استانی است که با سه محور ارتباطی و مهم هراز، فیروزکوه و کندوان به مرکز کشور مرتبط بوده و از طرفی به دلیل برخورداری از مواهب طبیعی و گردشگری هرساله پذیرای حجم عظیمی از مسافران و گردشگرانی است که به این استان سفر می کنند.

وی خاطرنشان کرد: این عوامل موجب شده تا محورهای استان از جمله محورهای مهم و پرترافیک و حساس کشور به شمار آید.

این مسئول یادآور شد: این اداره کل به منظور ارتقاء سطح ایمنی، نظارت و کنترل عملیات راهداری و انجام به موقع و سریع عملیات در نظر دارد دوربین های مداربسته ای را در محورهای فوق نصب نماید.

مدیرکل راه و ترابری استان در ادامه خاطرنشان کرد: نصب سیستم مانیتورینگ این امکان را فراهم می کند که اقدامات در حال انجام در محورها و گردنه های حساس و برفگیر از طریق سیستم های مداربسته از مرکز کنترل و تصمیمات به هنگام و فوری برای انجام موثر فعالیتهای راهداری اتخاذ شود.

رحیمی با اشاره به نقش موثر و مهم این سیستم در فعالیتهای راهداری یادآور شد: از قابلیت ها و مزیت های این سیستم می توان به قدرت میدان دید تا ۵۰۰ متر و قدرت زوم تا X ۳۵ همچنین تغییر زوایه و چرخش آن اشاره کرد.

به گفته وی، در حال حاضر نیز با برنامه ریزی های انجام شده این سیستم در ۱۴ نقطه حساس و برفگیر منطقه گدوک در محور سوادکوه نصب خواهد شد. در ضمن نصب این سیستم در محورهای هراز وکندوان نیز به زودی انجام می شود.

رحیمی اظهار امیدواری کرد: با نصب این سیستم در جهت ارتقا سطح ایمنی و کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن در محورهای استان گامی موثر برداشته شود.