نمایشگاه برون سپاری تولیدقطعات صنایع دفاعی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع ، در مراسم افتتاح این نمایشگاه سردار نجار طی سخنانی ، اظهار داشت : این نمایشگاه در راستای تدابیر فرمانده معظم کل قوا است که فرمودند " باید تلاش کنیم علم به فناوری ، فناوری به صنعت و صنعت در خدمت تامین نیازهای کشور باشد ،" برپا گردیده است .
وی افزود: قطعا با تدابیر معظم له یعنی تبدیل علم به فناوری، فناوری به صنعت وصنعت به نیازجامعه، روند توسعه، خود اتکایی و خود کفایی در کشور شتاب خواهد گرفت .
وزیر دفاع تصریح کرد : درنمایشگاه مذکور که به صورت دایمی برپا شده ا ست ،فرصت های مشارکت و همکاری ظرفیت های علمی ، صنعتی ، فنی و پژوهشی کشور معرفی شده است تا با مشارکت آنان بتوانیم شاهد ظرفیت های نوین فناوری در کشور باشیم .
سردارنجار با بیان اینکه وزارت دفاع درصدد است ظرفیت های نوین صنعت دفاعی را شکل دهد ، گفت : فرصت های مشارکت ،همکاری و سرمایه گذاری بخش های تحقیقاتی ، علمی و صنعتی کشور از طریق این نمایشگاه فراهم می شود .
وزیر دفاع گفت : طرح های ارایه شده دراین نمایشگاه فرصت مناسبی را برای جامعه نخبگان و خبرگان علمی ، فنی و صنعتی فراهم کرده است تا بتوانند ظرفیت های بالقوه خود را به فعلیت برسانند .
سردار نجار گفت : تلاش داریم در طلیعه دهه چهارم انقلاب اسلامی درجهت پیاده سازی سیاست های اصل 44 قانون اساسی با بهره برداری حداکثری از ظرفیت های علمی و صنعتی کشور ،پایه های فناوری صنعتی کشور را مستحکم کنیم .
وزیر دفاع با فراخوان و دعوت از همه مدیران و مسوولان مراکز علمی ، دانشگاهی ،صنعتی و همه متخصصان و دانشمندان ، محققان و صنعتگران برای بازدید از این نمایشگاه که عرصه تعامل جدی و گسترده صنعت دفاعی و متخصصان کشور است ،گفت: وزارت دفاع با برپایی این نمایشگاه قصد دارد در سال نو آوری و شکوفایی زمینه نوآوری و شکوفایی استعدادهای موجود در کشور را در این زمینه فراهم کند .
سردار نجار درپایان تصریح کرد: گسترش شبکه همکاران صنعت دفاعی و برون سیاری علاوه بر تامین دانش و قطعات مورد نیاز صنایع دفاعی در توسعه و شکوفایی اقتصاد و فناوری کشور نقش بسزایی دارد .
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