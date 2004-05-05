جواز فيلمبرداري ماموريت غيرممكن سه درساختمان پارلمان آلمان صادرنشد

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين تهيه كننده كه درحال حاضرفيلم " ماموريت غيرممكن3 " را دردست توليد دارد چندي پيش مطلع شد كه اجازه ندارد صحنه هاي فيلمش را درساختمان پارلمان آلمان جلودوربين ببرد.

سخنگوي پارلمان صحت خبردرخواست تهيه كننده براي فيلمبرداري درساختمان پارلمان را تاييد كرد.پارلمان آلمان با اعلام اينكه اين امرمغايربا قوانينش است، چنين اجازه اي را براي تهيه كننده صادرنكرد.

قوانين موجود درآلمان تنها درشرايطي فيلمبرداري ازاين اماكن را مجازمي داند كه فيلم درزمره آثارسياسي جاي گيرد ونقش به سزايي درامورسياسي وترسيم شرايط موجود داشته باشد.

فيلمبرداري " ماموريت غيرممكن 3" ازفصل تابستان دربرلين آغازمي شود.تام كروز، هنرپيشه وتهيه كننده دنياي سينما دراين اثراكشن به ايفاي نقش مي پردازد.