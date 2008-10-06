مورالس تاریخ انتخابات زودهنگام در بولیوی را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "اوو مورالس" در نشست رهبران سوسیالیست در شهر کوچابامبا واقع در شرق بولیوی گفت: ارزیابی من این است که انتخابات در ماه ژوئن برگزار خواهد شد و من این موضوع را بدون هیچ ترسی پیشاپیش اعلام می‌ کنم.

رئیس جمهور بولیوی اظهار داشت: در پارلمان آتی اکثریت قاطع با ما خواهد بود و بنابراین اجرای یک قانون جدید بسیار آسانتر خواهد بود زیرا دیگر بن بستی که اکنون در سنا با آن روبرو هستیم وجود نخواهد داشت.

این در حالی است که روز گذشته مورالس پس از 10 ساعت گفتگو پشت درهای بسته با چهار فرماندار استانهای شرقی برای پیدا کردن یک راه ‌حل برای ناآرامی سیاسی اخیر نتوانست به نتیجه ای دست پیدا کند.

مورالس و فرمانداران چهار منطقه‌ سانتاکروز، بنی ، تاریخا و چوکویساکا گزارشهایی را از کار گروه‌ های فنی که از 18 سپتامبر برای پیدا کردن یک راه ‌حل برای این بحران در تلاش بوده‌اند دریافت کردند.

به رغم مخالفت چهار استان ثروتمند شرقی بولیوی که جمعیت آنها عمدتا زمین داران با اقلیت اروپایی هستند، مورالس در تلاش بوده تا صلاحیت خود را که به نفع بومیان است به اجرا در آورد.

نشست روز یکشنبه که سومین دیدار در هشت ماه گذشته محسوب می شد با حضور ناظران سازمان ملل و سازمان‌های منطقه‌ ای برگزار شد.

ناآارمیهای بولیوی از چند ماه قبل و در پی اجرای اصلاحات ملی گرایانه مورالس آغاز شد. در آن زمان استانهای نفت خیز این کشور با اصلاحات مورالس مخالفت کردند که ادامه این مخالفتها منجر به برگزاری همه پرسی در بولیوی شد که مردم این کشور با رای اعتماد به مورالس از اصلاحات او حمایت کردند.

در آن زمان قرار بر این بود که در صورت پیروزی مورالس در همه پرسی، فرمانداران استانهای مخالف اصلاحات وی از قدرت کنار بروند اما فرمانداران از این اقدام خودداری کرده و کارگران را علیه حکومت مرکزی شوراندند.