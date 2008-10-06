به گزارش خبرگزاری مهر ، دادستان کل کشور طی سخنانی در جمع مدیران روابط عمومی های قوه قضائیه بر ضرورت درک جایگاه و اهمیت روابط عمومی وتوانمندسازی و ارتقای این واحد در سازمانها وتشکیلات قضایی تاکید کرد.

آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه فعالیت در عرصه روابط عمومی در عصر موسوم به ارتباطات و فناوری اطلاعات مستلزم قابلیتهای تخصصی و فنی و روز آمد است ، تصریح کرد: کار آمد سازی روابط عمومی ها در جهت اهداف کلان سازمانی و به منظور توسعه و تحول تشکیلاتی یک ضرورت فراروی دستگاههاست.

وی روابط عمومی را چشم بینا و مجرای ادراک و ارتباط سازمان وتشکیلات با جامعه بیرونی دانسته و گفت: این نقش آفرینی در بستر تشکیلاتی همچون دستگاه قضایی که مظهر اقتدار نظام و قوه حاکمیت و آمر و عامل ثبات و سلامت حکومت و جامعه است از مختصات و ویژگیهای متمایزی برخوردار است و روابط عمومی باید با جدیت و امانت ، زبان گویا و صدای رسا و سفیر امین قوه قضائیه باشد.

دادستان کل کشور دفاع از کیان دستگاه قضایی در برابر جو سازی ها و هجمه های مغرضانه را از وظایف روابط عمومی دانسته و افزود: در برابر ایراد اتهامات واهی و شانتاژهای تبلیغاتی درعرصه بین المللی و جو سازی های غرض آلود علیه اقدامات دستگاه قضایی ، باید هوشیارانه و مشرف به مصالح ملی وارد صحنه شد و دفاع عالمانه و تنویر افکار عمومی با استفاده از روشها و ابزارگویا و موثر را مورد توجه قرار داد.

وی افزود: روابط عمومی باید اقتضائات برون دستگاهی و درون دستگاهی را درک کند و ضمن رصد کردن اخبار و تحلیل و تشخیص درست مسائل و جریانات ، حکایتگر حقایق بوده و سازمان متبوع را به سمت و سوی متناسب هدایت کند.

دری نجف آبادی اطلاع رسانی دقیق ، شفاف ، موثر و به موقع و حرفه ای را لازمه اقدامات روابط عمومی دانسته و با انتقاد از اهمال برخی رسانه ها در انعکاس اخبار دستگاه قضایی اظهار داشت: دستگاه قضایی نیازمند یک تریبون فراگیر و موثر است تا از طریق روشهای مناسب اطلاع رسانی ارتباط نزدیکتری با مخاطبین و آحاد جامعه برقرار کند.

وی درادامه ایجاد پورتال جامع در قوه قضاییه و تبدیل نشریه ماوی ( ارگان داخلی قوه ) به روزنامه سر اسری را از جمله این راهکارها دانست.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در مقاطع مختلف شاهد مظلومیت قوه قضائیه در فرآیند اطلاع رسانی بوده ایم از روابط عمومی ها، صدا و سیما و جامعه رسانه ای و ارباب قلم و بیان خواست با عنایت به اهمیت اقدامات قوه قضائیه نسبت به بازتاب پیامها، فعالیتها و تلاشهای خدمتگزاران دستگاه قضایی اهتمام بیشتری مبذول دارند.

وی آسیب شناسی و واکاوی روابط عمومی ها در دستگاه قضایی را ضروری دانسته و اظهار داشت: تلاش در جهت بازتاب فعالیتهای قوه قضائیه و برقراری تعامل مناسب با جامعه و نخبگان و طبقات مختلف اجتماعی از جمله مسئولیتهای روابط عمومی حرفه ای است.