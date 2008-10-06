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۱۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۰۳

23 میلیون تن مواد معدنی در استان گیلان کشف شد

23 میلیون تن مواد معدنی در استان گیلان کشف شد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور معادن و اکتشافات معدن سازمان صنایع و معادن گیلان گفت: در شش ماهه نخست سال جاری حدود 23 میلیون تن مواد معدنی در مساحت شش کیلومتر مربع در استان گیلان کشف شده است.

کریم توکل نیا در گفتگو با خبرنگارمهر در رشت، افزود: در این مدت 9 فقره گواهینامه کشف مواد معدنی دراستان صادر شده است که میزان سرمایه گذاری این گواهینامه ها حدود 300میلیون ریال است.

وی گفت: دراین مدت همچنین سه فقره پروانه اکتشاف و شش مورد مجوز برداشت موقت مواد معدنی توسط این سازمان صادر شده است.

توکل نیا بیان داشت: در شش ماهه اول سال جاری نیز یک میلیون و 900 هزار تن انواع مواد معدنی از معادن استان استخراج گردیده که اغلب شامل شن وماسه کوهی ، سنگ آهک، خاک صنعتی، میکا ، سیلیس ، مارن و ذغال سنگ بوده است.

رئیس اداره امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنایع و معادن گیلان افزود: درحال حاضر67فقره پروانه بهره برداری معدنی دراستان گیلان وجود دارد که میزان سرمایه گذاری این تعداد حدود یک هزار و 200میلیون ریال است.

توکل نیا یادآورشد: ظرفیت استخراج اسمی مندرج دراین پروانه نیز بالغ بر چهار میلیون و 400هزار تن در سال است .

کد مطلب 760742

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