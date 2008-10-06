23 میلیون تن مواد معدنی در استان گیلان کشف شد

کریم توکل نیا در گفتگو با خبرنگارمهر در رشت، افزود: در این مدت 9 فقره گواهینامه کشف مواد معدنی دراستان صادر شده است که میزان سرمایه گذاری این گواهینامه ها حدود 300میلیون ریال است.

وی گفت: دراین مدت همچنین سه فقره پروانه اکتشاف و شش مورد مجوز برداشت موقت مواد معدنی توسط این سازمان صادر شده است.

توکل نیا بیان داشت: در شش ماهه اول سال جاری نیز یک میلیون و 900 هزار تن انواع مواد معدنی از معادن استان استخراج گردیده که اغلب شامل شن وماسه کوهی ، سنگ آهک، خاک صنعتی، میکا ، سیلیس ، مارن و ذغال سنگ بوده است.

رئیس اداره امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنایع و معادن گیلان افزود: درحال حاضر67فقره پروانه بهره برداری معدنی دراستان گیلان وجود دارد که میزان سرمایه گذاری این تعداد حدود یک هزار و 200میلیون ریال است.

توکل نیا یادآورشد: ظرفیت استخراج اسمی مندرج دراین پروانه نیز بالغ بر چهار میلیون و 400هزار تن در سال است .

