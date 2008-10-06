تورم موجود محصول سیاستهای اقتصادی دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب مظاهری در ادامه در مراسم تودیع خود از بانک مرکزی ثبات و آرامش را یک اصل اساسی عنوان و تصریح کرد: باید کوشش همه در برقراری آرامش و ثبات باشد، حتی رویداد فعلی هم در خصوص تغییر رئیس کل بانک مرکزی همین طور است، نباید اجازه داد این رویداد منجر به بهم خوردن ثبات و آرامش شود.

وی ادامه داد:‌ رئیس کل منتخب این ظرفیت، ویژگی و خصلت را دارد که آرامش را برقرار و حفظ کند. امیدوارم همکاران بانک مرکزی، دولت و رئیس جمهور هم در این جهت همکاری کند.

مظاهری افزود: یک معنی استقلال بانک مرکزی و سیستم پولی همین است که تصمیمات دولت و تنشهای آن که طبیعت کار دولت است به نظام پولی منتقل نشود، بانک مرکزی باید استقلال رفتار خود را برای حفظ ثبات و آرامش حفظ کند و نگذارد تنش تصمیمات دولت به بانک منتقل شود.

رئیس کل سابق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تعادل اقتصادی باید با ابزارهای اقتصادی برقرار شود، استفاده از ابزار اداری را عامل ایجاد تعادل ناپایدار دانست و گفت: اگر ابزار اداری به عنوان امر موقت وارد میدان شود و ابزارهای اقتصادی هم تنظیم شود، می ‌توان آن را بهبود بخشید، اما اگر ابزار اداری تنظیم کننده تعادل شود، ولی ابزار اقتصادی به کار گرفته نشود با مشکلات مضاعف مواجه خواهیم شد.

به اعتقاد وی بدترین حالت این است که تعادل موجود با تصمیمات اداری به هم بخورد و این یک پدیده جدید است و از طریق بودجه و اعتبارات بانکی یا سایر تصمیمات این کار را انجام می شود. کسانی که می گویند تعادل منابع و مصارف را نمی شناسند راه سراشیبی سقوط را نشان می دهند.

وی با بیان اینکه باید بین پول مردم و پول دولت تفکیک قائل شد، ماهیت این تفکیک را جداسازی روش تعامل و تصمیم گیری روی این دو نوع پول دانست و گفت: پول بانکها پول دولت نیست، بلکه متعلق به سپرده گذاران است، استفاده از پول بانک مرکزی به صورت اضافه برداشت، تزریق تورم و اخذ مالیات استفاده از پول همه مردم است، ذخایر ارزی بانک مرکزی پولی است که دولت فروخته و خرج کرده است، بانک مرکزی در ازای آن ریال تولید کرده و به مردم بدهکار است.

مظاهری گفت: دولت باید از "دست یازیدن" به این منبع خودداری کند و مسئولان بانک مرکزی هم باید در حفاظت از منابع و منافع مردم مقاوم باشند و درمقابل این مقاومت حمایت قانونی شوند.

وی با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر اینکه اگر به سپرده گذاران سود صفر درصد بدهیم هیچ کاری نمی‌ توانند بکنند، گفت: این حرف ادعای صحیحی نیست مردم خیلی کارها می ‌توانند بکنند، حداقل این است که احساس ظلم می ‌کنند و نباید اجازه داد این احساس در مردم بوجود آید، مردم تزریق تورم و دمیدن به تنور داغ تورم را هم می ‌فهمند و می ‌دانند که این کار ریشه در تصمیمات و سیاستهای اقتصادی دارد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی تصریح کرد: آدرس دادن اشتباه نظر مردم را عوض نمی ‌کند و مردم را به اشتباه نمی‌اندازد، همه مردم می‌ دانند که دولت می‌ تواند کاری کند که تورم کاهش یابد.

به گفته مظاهری مردم تجربه اتخاذ تدابیر مناسب، کاهش تورم و آرامش ناشی از کاهش نرخ تورم را فراموش نمی ‌کنند، مردم می ‌دانند که دولت می ‌تواند تصمیماتی بگیرد که از شدت تورم بکاهد، مردم می ‌دانند که در تنور داغ تورم تولید شکل نمی ‌گیرد.

وی با بیان اینکه مردم می ‌دانند تورم موجود محصول سیاستهای اقتصادی دولت است، گفت: ‌هر گونه آدرس اشتباه به مردم دادن نمی ‌تواند آنان را به خطا در قضاوتشان دچار کند و مردم می دانند که دولت ما هم می ‌تواند تورم را مهار کند.

وی ادامه داد: مردم می ‌فهمند که هر دولتی که سیاست توسعه با ابزارهای تورمی را دنبال می ‌کند حتما دو الزام را مدنظر قرار می‌ دهند، یکی جبران قدرت خرید مردم در قبال تورم تزریقی برای حفظ معیشت آنها و دیگری حمایت از تولید داخلی و صادرات در قبال تفاوت تورم داخلی و خارجی.

رئیس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به تامین منابع عمومی دولت ، گفت: دولت وظایف حجیم و عظیمی در قانون دارد، اما تامین منابع مالی برای انجام وظایف خود را ندارد.

وی کاهش هزینه های دولت را مترادف با خدمت رسانی عنوان و تصریح کرد: از سوی دیگر افزایش درآمدهای دولتی همواره با مقاومت روبرو بوده، این در حالی است که پس از انقلاب هیچگاه نتوانستیم بودجه دولت را بدون کسری آشکار و یا پنهان ببندیم.

وی اختلاف نظر دولت و بانک مرکزی را داخلی توصیف کرد و افزود: دولت همواره به دنبال خدمت رسانی بوده و این خدمت رسانی هزینه دارد که این هزینه نیز از مالیات تامین می شود، کارهایی که در سایر کشورها برای تامین منابع عمومی دولت انجام می شود، مثل ایران نیست.

مظاهری وظیفه بانک مرکزی را انضباط پولی و حمایت از سپرده گذاران دانست و افزود: نکته مهم دیگر بحث تامین منابع تولید است که این امر رابطه دولت و بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی تامین اعتبار برای واحدهای مورد نظر را مشکل دانست و افزود: باید مردم را به مالیات دادن قانع کرد و تامین مناب موجود برای واحدهای تولدید راه حل کاهش تعهدات دولت و اجرای اصل 44 است و این دو اتفاق باعث می شود زمانیکه قیمت نفت کاهش می یابد دولت به استقراض از بانک مرکزی برای تامین منابع که تورم و کسری بودجه را به همراه دارد روی نیاورد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی آخر خط این گونه ماجراها است، راه حل این بانک را در تعامل با دولت بر شمرد و افزود: لازمه اصلاح روندهای موجود در نظر گرفتن موانع ایجاد کننده آن است.

وی با تاکید بر اینکه باید از افراط و تفریط حذر کرد، گفت: در تدوین برنامه پنجم توسعه باید به این نکته توجه کرد که برنامه ریزی دولت و تصمیمی گیری اقتصادی دو برنامه متفاوت است و باید انجام شود.

رئیس کل سابق بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی نباید تحت الشعاع هیچ ملاحظه ای قرار گیرد و باید از مجموعه دولت مستقل و به شخص رئیس جمهوری متصل باشد و این امر راه حل نجات نظام پولی و بانکی است.

وی خاطرنشان کرد: اظهار نظر مدیران دولت باید مستحک و مستند باشد و گفتن برخی از حرفها باید رعایت شود، به نحوی که اخیرا برخی گفته اند که باید از لایحه 15 هزار میلیارد تومانی افزایش سرمایه بانکها صرفه نظر کرد و از حساب ذخیره ارزی استفاده نکرد، بلکه از منابع شعب بانکهای خارجی ایران استفاده کرد که مطرح شدن این موضوع چیزی جز سخره را در پی ندارد.

به گفته مظاهری نباید وضعیت حال را با گذشته مقایسه کرد، بلکه باید خود را با سایر کشورها مقایسه کرد و این موضوع در چشم انداز تاکید شده است.

وی با اشاره به اینکه امروز سیستم بانکی دچار مشکل است، افزود: به دنبال ارسال نامه به رئیس جمهوری با عنوان طرح عملیات نجات سیستم بانکی در متن 46 صفحه ای، خلاصه 4 صفحه ای آن را ارائه کردم، اگر رئیس جمهوری موافق باشد صرف نظر از برخی موارد آن نامه به عنوان راه حل و پیشنهاد در این خصوص اعلام عمومی شود، البته هم اکنون برخی از بخشهای آن تائید و اجرا شده است.

وی بر تنظیم رابطه سیستم بانکی و دولت، اصلاحات سیستم بانکی و تامین منابع برای سیستم بانکی تاکید کرد و افزود: این سه اصل باید به عنوان یک بسته مدنظر قرار گیرد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: کارفرمای ما مردم هستند، بنابراین حتی ما حاضریم که برای آنها بمیریم و این موضوعی است که اعضای دولت این کار را کرده اند و سخت ترین کارها را به انجام رساندهاند.

وی گفت: رئیس جمهوری همواره مطرح می کند که آئین خدمت گذاری را فراموش نکنیم و من این موضوع را آموختم اما آئین حفظ شغل را یاد نگرفتم، خدمت گذاری به مردم ایران یک راه مستقیم و در عین حال مشکل ترین راه است، و اگر به مردم خدمت نکنیم زیان خواهیم دید.