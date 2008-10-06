سلاح های آمریکایی اسرائیل را نجات نخواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه دولت بوش در یک ناکامی بزرگ دست و پنجه نرم می‌کند و هر چه می‌گذرد در باتلاق های خود ساخته بیشتر فرو می‌رود، گفت: بدون تردید خسارات وارده به مردم آمریکا به خاطر اقدامات جنایتکارانه کاخ سفید در لشکر کشی به کشورهای دیگر، برای چندین سال گریبان شهروندان آمریکایی را خواهد گرفت، ضمن آنکه در اثر تجاوزهای نظامی آمریکا به افغانستان و عراق، میلیون‌ها نفر کشته و مجروح و آواره شده اند که سرانجام، آمریکا باید تاوان آن را پس بدهد و روزی که ورق برگردد، آمریکا به خاطر این جنایات به شدت تنبیه خواهد شد.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به شکست رژیم اشغالگر قدس اظهار داشت: رژیم اشغالگر قدس نیز وضعی بهتر از بت بزرگ خود ندارد. روند شکست های صهونیست‌ ها پس از شکست تاریخی جنگ 33 روزه با حزب الله قهرمان همچنان ادامه دارد و هر روز سرعت و حیطه این شکست ها بیشتر می‌شود ، به طوری که صرف نظر از جبهه های نبرد نظامی، اسرائیلی ها در عرصه های گوناگون داخلی از قبیل ارتباطات و تعاملات سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، اخلاقی و نظایر آن در معرض آسیب های جدی قرار گرفته اند. این آسیب ها به حدی است که میزان رویگردانی از صهیونیستم در هیچ برهه ای از تاریخ سیاه این فرقه ضاله تا این حد زیاد و عمیق نبوده است.

وی پیرامون وضعیت خارجی رژیم صهیونیستی در نزد افکار جهانیان گفت: در زمینه های خارجی نیز چالش‌های فراروی رژیم غاصب سرزمین فلسطین از ویژگی‌های خاصی برخوردار است که به زودی عرصه را بر این رژیم و حامیانش به خصوص در اروپا تنگ تر خواهد کرد. به طوری که حامیان غربی جنایت کاران اسرائیل یا باید دست از حمایت این غده چرکین بردارند و یا مشکلات مضاعف شهروندان خود را بپذیرند. چیزی که به نظر می‌رسد شهروندان اروپایی به شدت با آن مخالف هستند.

سردار جزایری تاکید کرد: تاکنون بودجه ها و هزینه های سر سام آور دولت جنگ طلب آمریکا که علیه جمهوری اسلامی ایران صرف شده است، نه تنها چیزی را عاید آنها نکرده بلکه سبب قوام بیشتر جامعه انقلابی ایران اسلامی شده است و در حال حاضر با وجود همه تحریم ها و فشارهایی که غرب به سرکردگی آمریکا به ایران وارد می‌کند، همه چیز در یک حالت تعادلی قرار دارد.

وی ادامه داد : این در حالی است که آمریکا خود گرفتار بحران اقتصادی است. ضمن آنکه جنگ روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، اینک خود تبدیل به چالش علیه کاخ سفید شده است. چراکه مردم جهان و شهروندان ایرانی چیزی جز دروغ از آمریکایی ها در حافظه خود ندارند.

این مقام عالی رتبه ستاد کل نیروهای مسلح خطاب به دشمنان و بدخواهان ایران هشدار داد: با وجود همه مشکلات رژیم آمریکا، باید پذیرفت که از اشخاص دیوانه و به آخر خط رسیده، ممکن است کارهای غیر عادی سر بزند. خوشبختانه مدافعین سرزمین بزرگ ایران اسلامی در آمادگی کافی بسر می‌برند و قادرند هر تهاجمی را به سرعت به فرصتی برای تسریع شکست های دشمن مبدل کنند.

معاون ستاد کل نیروهای مسلح همچنین درباره اوضاع عراق اظهار داشت: مردم عراق فریب تبلیغات و جنگ روانی آمریکا و هم پیمانانش را در خصوص اعمال فشار به دولت قانونی این کشور برای پذیرفتن طرح امنیتی را نخواهند خورد. انتشار گسترده بعضی خبرها و گزار ها و پیغام هایی که این روزها از راه های گوناگون منتشر می‌شود، صرفا در قالب های عملیات روانی قابل تحلیل بوده و عاری از واقعیت های عملیاتی است. بدون شک دولتمردان مردمی عراق مراقب شیطنت هایی که در این زمینه می‌شود، هستند و اجازه نمی‌دهند تاریخ عراق به چنین ننگی آلوده شود.