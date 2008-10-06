یک منتقد هولوکاست در لندن بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "فردریک توبن" Frederick Toben محقق آلمانی تبار استرالیایی و مدیر مؤسسه آدلاید در استرالیا است که به اتهام رد هولوکاست یا به اصطلاح کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم از سوی نازیها از سوی پلیس انگلستان بازداشت شد.

گفته می شود که توبن 64 ساله تا زمان رسیدگی به اتهامش در 10 اکتبر در بازداشت باقی می ماند.

همچنین در دادرسی لندن تصمیم گرفته خواهد شد که آیا این محقق استرالیایی به سبب تحت تعقیب بودنش در آلمان به این کشور فرستاده شود یا خیر.

گفتنی است که توبن در سال 1999 برای مدت 9 ماه در مانهایم آلمان به اتهام انکار هولوکاست زندانی شد و در سال 2002 نیز یک دادگاه استرالیایی او را از ادامه انتشار مطالب انتقادی نسبت به هولوکاست بر روی وب سایت شخصی خود ممنوع کرد.

واژه هولوکاست که از دو واژه یونانی هولوس و کاستاس به معنی سوزاندن و خاکستر کردن بدست آمده به کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم از سوی نازی ها اطلاق می شود، اما برخی از مورخین که از آنها به عنوان مورخین "تجدید نظر طلب" گفته می شود و منابع اسرائیلی و صهیونیستی آنها را منکرین هولوکاست می نامند، بر این باورند که تاریخ جنگ جهانی دوم به ویژه مسئله کشتار یهودیان آمیخته با اغراق است و به این منظور خواهان بازنگری در این تاریخ هستند.

محافل صهیونستی مدعی هستند که هرگونه شک و شبهه در این رویداد گناه محسوب می شود و سزاوار تعقیب کیفری است.

روز گذشته چند نفر از دانشمندان و محققین ارشد در زمینه هولوکاست از کشورهای مختلف از جمله پروفسور "روبر فوریسون" ( Robert faurisson) محقق ارشد فرانسوی و استاد سابق دانشگاه لیون، در تماس با خبرگزاری مهر خواستار اقدام بنیاد هولوکاست و "محمد علی رامین" مشاور رئیس جمهوری ایران در امور هولوکاست برای آزادی توبن شدند.