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۱۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۶:۰۷

95 درصد کشاورزان گلستان تحصیلات مرتبط با کشاورزی ندارند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: 95 درصد کشاوران استان بی سواد یا کم سواد بوده و تحصیلات مرتبط با بخش کشاورزی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، رضا جعفری ظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی ویژه ناظران گندم و کلزا استان افزود: این در حالی است که عامل انسانی و مدیریت منابع انسانی در امر تولید تاثیرگذار است و باید به آموزش نیروی انسانی توجه بیشتری شود.

وی اظهار داشت: ‪ ۵۵‬درصد اقتصاد استان به کشاورزی وابسته بوده و نیاز است که برای دستیابی به توسعه  پایدار در بخش کشاورزی به تحقیقات توجه بیشتری شود.

وی تصریح کرد: ‪ ۱۰‬درصد گندم و ‪ ۴۵‬درصد کلزای کشور در گلستان تولید می شود، از این رو توجه به آموزش و دانش برای رشد و توسعه این بخش دوچندان است.

به گفته جعفری در شرایطی که بیشتر فعالان این بخش کم سواد یا بی سواد هستند، تکلیف ما برای آموزش به آنها روشنتر می‌شود.

این مسئول جهاد کشاورزی گلستان، ساماندهی کودهای شیمیایی و بیولوژیک، انجام کشت متناسب با ادوات و دنباله‌ بندها، عملیات خاک‌ورزی با توصیه‌های مناسب کارشناسی و به کارگیری بذر گواهی شده و استاندارد از مراکز مجاز را از مهمترین برنامه‌های این معاونت برای رسیدن به کشاورزی پایدار و انتقال نتایج و تجربیات آن به جامعه مخاطب عنوان کرد.

وی ارتقای سطح علمی و مهارت دانش‌ آموختگان بخش کشاورزی را از جمله اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی یکروزه اعلام کرد.

کد مطلب 760766

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