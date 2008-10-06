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۱۵ مهر ۱۳۸۷، ۱۵:۱۲

در نشست خبری عنوان شد؛

ایجاد ایستگاههای جدید سنجش آلودگی صدا در تهران

ایجاد ایستگاههای جدید سنجش آلودگی صدا در تهران

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت آلودگی هوای تهران از افزایش تعداد ایستگاههای سنجش آلودگی صدا در پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر یوسف رشیدی در نشست خبری که امروز با موضوع  چالشهای زیست محیطی پایتخت برگزار شد، افزود: به رغم اعلام شاخص هوای سالم در بسیاری از روزها در دوره بلند مدت، آلودگی هوا وجود ندارد.

وی گفت: آلاینده های هیدرو کربنی و ترکیبات خاص موجب سرطان خون می شود و از آنجا که در تهران زندگی می کنیم و آلودگی هوا در همه مناطق تهران وجود دارد، اصل بر روشهای کاهش آلودگی هوای تهران است.

رشیدی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران خاطر نشان کرد: ایجاد 10 ایستگاه سنجش آلودگی هوا و 6 ایستگاه سنجش آلودگی صدا که تا پایان سال به 22 ایستگاه می رسد، از جمله این اقدامات است.

کد مطلب 760768

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