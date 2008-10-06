ایجاد ایستگاههای جدید سنجش آلودگی صدا در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر یوسف رشیدی در نشست خبری که امروز با موضوع چالشهای زیست محیطی پایتخت برگزار شد، افزود: به رغم اعلام شاخص هوای سالم در بسیاری از روزها در دوره بلند مدت، آلودگی هوا وجود ندارد.

وی گفت: آلاینده های هیدرو کربنی و ترکیبات خاص موجب سرطان خون می شود و از آنجا که در تهران زندگی می کنیم و آلودگی هوا در همه مناطق تهران وجود دارد، اصل بر روشهای کاهش آلودگی هوای تهران است.

رشیدی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران خاطر نشان کرد: ایجاد 10 ایستگاه سنجش آلودگی هوا و 6 ایستگاه سنجش آلودگی صدا که تا پایان سال به 22 ایستگاه می رسد، از جمله این اقدامات است.