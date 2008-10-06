حداد عادل از تغییرات پیاپی در حجم کتب درسی انتقاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر غلامعلی حداد عادل در سومین دوره از جشن رونمایی کتب درسی که صبح امروز در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار شد، افزود: در سالهایی که در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی خدمت می کردم متوجه شدم که هر کس که وکیل یا وزیر می شود و قصد دارد در آموزش و پرورش کار خود را آغاز کند می خواهد حجم کتابهای درسی را کم کند گویی هیچ مشکلی درآموزش و پرورش غیراز اینکه حجم کتابهای درسی زیاد است وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه حجم کتابهای درسی باید منطقی و معقول باشد ، اظهار داشت: اگر چه این افراد نیتشان خیر بود و هست اما باید در این زمینه دقت های لازم صورت گیرد و درست و به جا تصمیم گیری کرد.

رئیس کمیسون فرهنگی مجلس با بیان اینکه حجم کتب درسی از منطق و حساب خاصی پیروی می کند، افزود: کتاب گوشت قربانی نیست که هر کس بخواهد از حجم آن بکاهد.

وی به حجم کتابهای درسی کشورهای پیشرفته دنیا اشاره کرد و گفت: یک دانش آموز در آمریکا صدها صفحه کتاب جغرافی می خواند و با کشور خود آشنا می شود در حالی که در کشور ما همه به دنبال کاهش حجم کتب درسی هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از مسئولان آموزش و پرورش خواست تا تالیف کتاب درسی را به اهل فن بسپارند و اظهار داشت: آموزش و پرورش مشکلات بسیاری دارد که مسئولان می توانند به آن رسیدگی کنند .

حدادعادل با بیان اینکه کتابهای درسی تفاوت زیادی با سایر کتابهای دیگر دارند ، افزود: اولین تفاوت این که خواننده این کتابها مجبورند تمام آن را مطالعه کنند در حالی که کتابهای دیگر این ویژگی را ندارند.

وی با بیان اینکه شمارگان کتابهای درسی در مقایسه با سایر کتاب های درسی بسیار بالاست ، گفت: به طور مثال شمارگان کتابهای دوره ابتدایی از یک میلیون در سال تجاوز می کند و این در حالی است که چاپ برخی از کتابهای درسی در طول سالهای متعدد تکرارمی شود.

حداد عادل تالیف کتب درسی را میدان وسیعی خواند و افزود: متاسفانه نسبت به مولفان کتب درسی توجه نمی شود به طوری که بسیاری از دانش آموزان این افراد را نمی شناسند در حالی که تالیف کتابهای درسی به مراتب سنگین تر از کتابهای دیگر است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور مثال کسانی که کتاب درسی دوره ابتدایی را تالیف می کنند باید فیلسوفانه فکر کند و کودکانه بنویسد که این امر کار بسیار دشوار وظریفی است ولی نمی دانم چرا اسم مولفان کتب درسی هیچ گاه عنوان نمی شود و معلوم نیست این قاعده از کجا آمده است .

وی با اشاره به اینکه کتاب درسی حلقه ای از زنجیره فعالیتهای آموزشی کشوراست، اظهار داشت: وقتی مولفی می خواهد دست به قلم ببرد باید بداند این کتاب در کجای منحنی نظام آموزشی کشور قرار می گیرد و تالیف کتاب درسی باید به همین گونه باشد و مسئولان باید نقشه کاملا تعریف شده ای را در اختیار مولفان قرار دهند.

حداد عادل خواهان دقت در تالیف و چاپ کتب درسی شد و تصریح کرد: کتابهای درسی کشورمان همچون اسکناس است که سند رسمی کشور محسوب می شود و دارای اعتبار کلانی است پس باید در نحوه نگارش و چاپ آن دقت کرد تا حتی یک نقطه هم جابجا نشود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی زیبایی ظاهری ،جذاب بودن و صفحه آرایی کتابهای درسی را مهم دانست و افزود: به هر حال ذهن نسل آینده از طریق همین کتابها شکل می گیرد پس باید در تالیف و صفحه آرایی آن بسیار دقت کرد.

وی با بیان اینکه عمر کتابهای درسی نیز محدود است ، گفت: اگر چه کتابهای درسی باید روزی جای خود را به کتابهای دیگری دهند اما باید دانست که هر نو آوری خوب نیست و برای تغییرات مطالب کهنه باید دلیل داشت.

حداد عادل ادامه داد: حتی در ابتدای انقلاب اسلامی نیز ما در این زمینه افراط کرده ایم ولی باید هم اکنون دقت کرد که تغییر کتابهای درسی بی دلیل نباشد چرا که بسیاری از کتابها مفید هستند و شاید تنها نیاز به یک تغییرات جزیی یا کلی داشته باشند و چارچوب آنها همچنان مناسب باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش نباید حافظه مدار و حافظه محور باشد، افزود: نظام تعلیم و تربیت ما باید دانش آموزانی اهل تفکر را تربیت کند .

وی در پایان افزود: سازمان پژوهش و برنامه ریزی نسبت به گذشته پیشرفت زیادی را در تالیف ، فناوری تولید کتاب و ... داشته است که باید آن را به فال نیک گرفت و به آن افتخار کرد.