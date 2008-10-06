به گزارش خبرنگار مهر، فیلم قصه آدم‌هایی است که همچون بال ما را به آسمان سعادت می‌برند. زهرا سعیدی، محسن قاضی‌مرادی، امیرحسین عسگری، میلاد کیمرام، مهدی باطبی، حمید مولوی، احمد یاوری شاد، سعید شورجه، منوچهر یکتاوثوقی، منوچهر هنردان و آناهیتا همتی در فیلم بازی می‌کنند.

شعیبی با بازی در "آژانس شیشه‌ای" ابراهیم حاتمی‌کیا وارد سینما شد و در فیلم "گفتگو با سایه" خسرو سینایی و مجموعه تلویزیونی "بازگشت پرستوها" بازی کرد. "باغ آلوچه" نخستین تجربه کارگردانی او بود که در جشنواره فیلم کودک و نوجوان مورد توجه قرار گرفت. "بال‌های خوشبختی" به تهیه‌کنندگی مهدی کریمی در شرکت وراهنر تهیه می‌شود.

عوامل تولید این پروژه عبارتند از فیلمنامه‌نویس: سعید اصغرزاده و شعیبی، تصویربردار: فرشاد محمدی، صدابرداران: فرزام منطقی و محمد صالحی، مدیر تولید: محسن سراب، برنامه‌ریز: امیر سلیمانی، طراح گریم: فاطمه کمالی، عکاس: جلال حمیدی، طراح صحنه و لباس: مهری عطایی و مدیر روابط عمومی: فرناز زارعی.