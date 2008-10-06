تصویربرداری "عقرب" در ارمنستان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون ضبط بیش از 40 درصد صحنه‌های داخلی ارمنستان انجام شده و دیگر صحنه‌های اکشن با حضور فرهاد قائمیان در نقش یک مأمور پلیس گرفته می‌شود. فیلمنامه "عقرب" را در ژانر پلیسی جاسوسی فتانه یعقوبی برای شبکه جهانی سحر نوشته و سیدمحسن جاهد تهیه‌کننده آن است.

"عقرب" درباره ماجراهایی است که با ورود زنی به نام ورونیکا به زندگی سهراب آزاد، پژوهشگر ایرانی و برادر دانشمند دیگر ایرانی علی آزاد شکل می‌گیرد، ماجراهایی که با عشق پرشور سهراب به ورونیکا آغاز و در ادامه به تحولی عمیق ناشی از قصه این دلباختگی منتهی می‌شود.

دانیال حکیمی، سام درخشانی، ملیسا مرابان، سیمون باغداساریان، پوراندخت مهیمن، حامد آقایی، دادا پطروسیان، درو میناسیان و واروژ خاچاطوریان دیگر بازیگران، بهمن گودرزی مدیر تولید، کیوان مقدم طراح هنری، مهین نویدی طراح گریم، رضا اردلان صدابردار، حسن سلیمان میگونی فیلمبردار و افشین رضایی دستیار کارگردان "عقرب" هستند.