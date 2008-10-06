هشت درصد جمعیت خراسان جنوبی سالمندند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید صولت مرتضوی ظهر امروز در بازدید از مراکز سالمندان خراسان جنوبی افزود: تکریم سالمندان از اهم واجبات است و باید به عواطف و احساسات آنان توجه جدی کرد.

وی خواستار تسریع در تدوین نظام جامع تامین اجتماعی در کشور و طراحی نظام خدمات رسانی بهداشتی، درمانی و مراقبتی برای توجه به همه اقشار جامعه به خصوص سالمندان شد.

مدیرکل سازمان بهزیستی خراسان جنوبی نیز در این بازدید رشد جمعیت سالمندان کشور را بالاتر از رشد جمعیت دانست و گفت: امروزه میزان رشد جمعیت سالمندان به 2/7 درصد رسیده است.

محمدحسن اکبری مطلق افزود: در حال حاضر حدود هشت درصد جمعیت خراسان جنوبی که بین 50 تا 60 هزار نفر هستند، سالمندند که از این میزان 30 هزار نفر تحت پوشش خدمات کمیته امداد قرار دارند و بالغ بر هزار نفر از خدمات و کمکهای سازمان بهزیستی بهره مند می شوند.

وی ادامه داد: اگر امروز برنامه ریزی درستی برای سالمندان نداشته باشیم به طور قطع در آینده با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

وی نیازهای عاطفی، بهداشتی، درمانی و توانپزشکی را بخشی از نیازهای سالمندان این استان دانست و گفت: مراکز زیرمجموعه بهزیستی خراسان جنوبی با محدودیت فضای فیزیکی مواجه هستند به گونه ای که اکثر این مراکز در اماکن استیجاری اداره می شوند.

مدیرکل سازمان بهزیستی خراسان جنوبی از توسعه و گسترش مراکز مراقبت در منزل، مراکز نگهداری روزانه سالمندان و مراکز توانبخشی روزانه در سطح این استان خبر داد و افزود: مراکز مراقبت در منزل امسال در فردوس و بیرجند راه اندازی می شود.

وی به طرح توانمندسازی سالمندان در شبکه شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: این طرح نیز در شهرهای بیرجند، فردوس و خوسف امسال اجرایی می شود.