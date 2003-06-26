گراميداشت صدمين سال تولد جرج ارول نويسنده بزرگ جهان

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويتر ، ارول كه به عنوان يك نويسنده سياسي در ادبيات جهان مشهور است توانست با خلق آثاري چون "قلعه حيوانات " و" 1984" اصطلاحات جالبي را در حوزه زبان ادبي و ادبيات سياسي غرب وارد كند . اما به قول خود او حتي نويسندگان بزرگ هم بايد به دليل اشتباهات ارتكابي محاكمه شوند تااينكه بي گناهي شان ثابت شود .

بنابر اين گزارش ، در مرور آثار او قرار است بحث هاي جديدي كه اخيرا درباره اين نويسنده شده است نيز مورد بررسي قرار گيرند . اسناد به دست آمده جديد نشان مي دهد كه او فهرست سي و هشت نفره اي از اعضاي حزب كمونيست را ماهها پيش ازمرگش به خاطر بيماري سل ، به پليس خارجي داده بود . اما بايد گفت در واقع او اين فهرست رابه گروهي دولتي داد كه به شدت با استبداد موجود در شوروي سابق مبارزه مي كردند . واشنگتن پست هم در مقاله اي اين نويسنده را به ضديت با يهوديان متهم كرده است .

اريك ارور بلر، بيست و پنج ژوئن 1903 در روستاي موتي هاري هند در خانواده اي متوسط الحال زاده شد . وي در مدرسه التون تحصيل كرد اما به جاي اين كه به دانشگاه برود هشت سال از عمرش را در خدمت پليس شاهنشاهي برمه گذراند . وي در سال 1928 به اروپا آمد و چهار سال از عمرش را خانه به دوش بود . در اين مدت فقر، فشاربسياري به او وارد آورد تا اين كه به عنوان آموزگاردر يك مدرسه مشغول به تدريس شد . او اين تجارب را در نخستين زندگي نامه خود با عنوان" بالا، پايين در پاريس و لندن " با اسم مستعار جرج ارول چاپ كرد كه به فروش بالايي نيز دست يافت . وي پس از انتشار چند اثر ديگر ، در سال 1937 در جنگ داخلي اسپانيا شركت جست . ارول در طول جنگ جهاني دوم نيز شغل خبر نگاري را در بي بي سي تجربه كرد كه اثر 1984 او حاصل اين دوره از كار هاي اين نويسنده بزرگ است .

قلعه حيوانات او به زباني نمادين حكومت ديكتاتوري دوران شوروي سابق را به نقد مي كشد .

اورول در21 ژانويه 1950ميلادي در لندن ديده از جهان فروبست .