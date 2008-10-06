حمله آمریکا به مناطق قبیله نشین با اطلاع اسلام آباد صورت گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، "آصف علی زرداری" در مصاحبه با وال استریت ژورنال شبه نظامیان حاضر در کشمیر را تروریست خواند.

رئیس جمهور پاکستان در ادامه از امضای قرارداد آزاد تجاری میان اسلام آباد و دهلی نو استقبال کرد.

بر اساس این گزارش، هر چند هند و پاسکتان از سال 2004 مذاکرات صلح را آغاز کرده اند اما با این وجود به دلیل تنشهای موجود در کشمیر، روابط آنها چندان مناسب نیست.

زرداری با تاکید بر اینکه حملات هوایی اخیر آمریکا به شبه نظامیان حاضر در مناطق قبیله نشین پاکستان با رضایت دولت وی انجام شده گفت : آمریکا و پاکستان به توافق رسیده اند که در کنار هم با گروه های شورشی مبارزه کنند.

با این همه، تنش میان آمریکا و ارتش پاکستان درباره عملیات فرامرزی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در پاکستان، افزایش یافته است.

عملیات نظامی آمریکا در خاک پاکستان خشم بسیاری از مردم پاکستان را در نیز برداشته است.