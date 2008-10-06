سپاهان را شکست می دهیم/ مصدوم و محروم نداریم

رسول فلاح در گفتگو با مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیم خود گفت: تیم ما پس از پیروزی برابر مقاومت در دربی شیراز وضعیت بسیار خوبی دارد و بدون هیچ بازیکن مصدوم و محرومی آماده دیدار با سپاهان هستیم.

وی ادامه داد: سپاهان یکی از تیم های بزرگ و با قدمت فوتبال ایران است که از مدیرعاملی کاردان، کادر فنی مجرب و بازیکنانی ارزشمند سود می برد اما بازیکنان ما هم با اتحادی که دارند تنها برای پیروزی و سربلندی تیم خود تلاش می کنند که این عامل موفقیت ما خواهد بود.

مدیر عامل باشگاه برق شیراز تاکید کرد: ما در بازی فردا همانند بازی های گذشته برای پیروزی به میدان می رویم. البته باید بگویم مسابقه ما با مقاومت سخت تر از دیدار با سپاهان بود زیرا شاگردان فیرات برابر ما فوتبال بازی می کنند و ما می توانیم برابر آنها بهترین عملکرد خود را ارائه داده و به پیروزی دست یابیم.

وی افزود: خوشبختانه بازی به بازی تعداد تماشاگران علاقمند به تیم برق شیراز بیشتر می شود و مطمئنا بازیکنان هم برای شاد کردن مردم فوتبالدوست شیراز با قدرت در هر دیدار به میدان می روند و تمام تلاش خود را برای پیروزی به کار می بندند.

فلاح در پایان با تشکر از حمایت های مادی و معنوی مسئولان شرکت برق، ورزش استان و مردم شیراز گفت: با پیروزی برابر سپاهان و روحیه بالا برای کسب نتایج بسیار درخشان برابر تیم های استقلال و پرسپولیس به تهران سفر می کنیم.